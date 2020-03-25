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25 березня 2020, середа, 19:44 5
Фінанси 2020-03-25T19:44:17+02:00
Українські Новини
НБУ має намір провести черговий аукціон по обміну безготівкових доларів на готівку 30 березня

НБУ має намір провести черговий аукціон по обміну безготівкових доларів на готівку 30 березня

Елена Новикова
НБУ, аукціон, Валютний аукціон, Обмін безготівкового долара, Готівковий долар
Долар
Долар

В той час, як долар і євро продовжують рости в обмінниках, Національний банк має намір провести черговий аукціон по обміну безготівкових доларів на готівку 30 березня.

Про це повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій, передають Українські Новини.

"Ми будемо проводити аукціони. Ми думаємо, що наступний аукціон з продажу готівкового долара будемо проводити в понеділок", - сказав заступник голови Національного бакнка України.

За його словами, наступного тижня Національний банк України також планує завести певну партію готівкових доларів.

"Будемо проводити регулярно, поки не задовольнитися попит на готівковий долар", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк у період з 10 по 23 березня включно продав на міжбанківському валютному ринку 2 069,6 млн доларів для утримання курсу гривні.

24 березня НБУ не виходив на міжбанк.

Також Національний банк України не продавав валюту на міжбанку для стримування курсу гривні в середу, 25 березня, і отримав партію готівкового долара для підкріплення кас банків.

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