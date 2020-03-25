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25 березня 2020, середа, 17:38 29
Суспільство 2020-03-25T19:45:03+02:00
Українські Новини
За минулий тиждень на ГРВІ захворіла 201 591 людина, - МОЗ

За минулий тиждень на ГРВІ захворіла 201 591 людина, - МОЗ

Елена Новикова
Грип, смерть від грипу, ГРВІ, Смертність, Коронавірус
Грип
Грип

В той час, як ВООЗ підтвердила, що від грипу смерность нижче, ніж від коронавірусу, 68 осіб померли від ускладнень грипу з жовтня 2019 року, при цьому за минулий тиждень (з 16 по 22 березня) зареєстровано 2 летальних випадки.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"За тиждень отримано повідомлення про 2 летальні випадки внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (з початку епідсезону - 68)", - сказано в ньому.

ГРВІ за минулий тиждень захворіли 201 591 осіб, з них 53,2% - діти.

Інтенсивний показник захворюваності склав 527,2 на 100 000 населення, що на 10,6% більше епідемічного порогу по Україні, при цьому в країні зафіксовано широке географічне поширення грипу.

У Києві та 11 областях не зареєстровано перевищення епідпорогу, на решті території країни перевищення відповідає низькій інтенсивності епідемічної активності грипу та ГРВІ.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 10:00 25 березня кількість зафіксованих випадків коронавірусної інфекції в Україні зросла до 113.

4 людини померли від захворювання, 1 чоловік вилікувався і виписаний з лікарні.

Раніше повідомлялося про те, як розрізнити коронавірус, ГРВІ та грип.

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