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  • Вперше у світі зафіксовано випадок зараження людини відразу двома видами коронавірусу, – ЗМІ
25 березня 2020, середа, 16:44 43
Світ 2020-03-25T17:01:11+02:00
Українські Новини
Вперше у світі зафіксовано випадок зараження людини відразу двома видами коронавірусу, – ЗМІ

Вперше у світі зафіксовано випадок зараження людини відразу двома видами коронавірусу, – ЗМІ

Елизавета Кесельман
Ісландія, Коронавірус, боротьба з коронавірусом, Мутація вірусу
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

В той час, як у Тернопільській області від коронавірусної інфекції зафіксували смерть, в Ісландії чоловік пройшов тест на коронавірус, який показав, що він хворий відразу двома різновидами SARS-CoV-2. Про це передає видання New York Post

.

Наголошується, що це перший випадок у світі, коли людина заразилася відразу двома видами коронавірусу.

Як повідомляє відомство, даний випадок є прямим доказом того, що коронавірус в ході епідемії здатний мутувати.

На думку медиків, виявлений новий штам в Ісландії передається від людини до людини.

"Ми знайшли чоловіка, який переніс два типи вірусу - в одному випадку вірус мав специфічну мутацію, а в іншому - ні", - пояснив генеральний директор біофармацевтичної компанії deCODE Керрі Стівенсон.

Це може бути мутація оригінального вірусу, який вперше з'явився в Ухані, але набагато вірулентна, ніж немутована. Стівенсон вважає, що мутації, виявлені в ісландському зразку, що не були ідентифіковані більше ніде.

Як повідомляли Українські Новини, коронавірусом по всьому світу за останніми даними заразилося 400 тисяч осіб.

Тим часом, в Україні карантин продовжили до 24 квітня.

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