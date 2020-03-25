В Одесі лікарні покинув заражений коронавірусом 25-річний пацієнт

В той час, як в Київі спалах коронавіруса, інфікований коронавірусом житель Одеси покинув лікарню ще 14 березня, підписавши документ про самоізоляції. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций Facebook.

За його словами, чоловік 1995 року народження нещодавно прибув до Одеси з США. Після появи симптомів він звернувся в інфекційну лікарню.

"За даними інфекційної лікарні міста Одеса, 14.03.2020 пацієнт покинув відділення, підписавши документ про самоізоляцію. У заяві він зазначає категоричне бажання покинути лікарню і усвідомлює всі ризики порушення правил самоізоляції протягом 14 днів. Всю відповідальність за наслідки пацієнт взяв на себе і пішов самовільно. Цей документ є в наявності в лікарні і у правоохоронних органах", - повідомив Куций.

Також голова Одеської ОДА зазначив, що на даний момент поліція перевіряє підтвердження самоізоляції у хворого і встановлює коло контактних осіб

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