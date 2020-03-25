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  • В Одесі лікарні покинув заражений коронавірусом 25-річний пацієнт
25 березня 2020, середа, 16:36 31
Політика 2020-03-25T17:45:02+02:00
Українські Новини
В Одесі лікарні покинув заражений коронавірусом 25-річний пацієнт

В Одесі лікарні покинув заражений коронавірусом 25-річний пацієнт

Ольга Фандорина
Одеса, Коронавірус, коронавірус в Україні, Коронавірус в Одесі
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

В той час, як в Київі спалах коронавіруса, інфікований коронавірусом житель Одеси покинув лікарню ще 14 березня, підписавши документ про самоізоляції. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций Facebook.

За його словами, чоловік 1995 року народження нещодавно прибув до Одеси з США. Після появи симптомів він звернувся в інфекційну лікарню.

"За даними інфекційної лікарні міста Одеса, 14.03.2020 пацієнт покинув відділення, підписавши документ про самоізоляцію. У заяві він зазначає категоричне бажання покинути лікарню і усвідомлює всі ризики порушення правил самоізоляції протягом 14 днів. Всю відповідальність за наслідки пацієнт взяв на себе і пішов самовільно. Цей документ є в наявності в лікарні і у правоохоронних органах", - повідомив Куций.

Також голова Одеської ОДА зазначив, що на даний момент поліція перевіряє підтвердження самоізоляції у хворого і встановлює коло контактних осіб

Раніше Українські Новини писали про те, як захиститися від коронавіруса і чому не можна панікувати.

Крім того, Уляна Супрун розповіла, що шанс заразитися через ігнорування порад мити руки, не чіпати обличчя і дотримувати дистанцію набагато вище, ніж під час виходу на вулицю або відвідування магазину.

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