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25 березня 2020, середа, 16:44 19
Суспільство 2020-03-25T17:45:02+02:00
Українські Новини
"Укрпошта" почала безкоштовно доставляти ліки в регіони

"Укрпошта" почала безкоштовно доставляти ліки в регіони

Валерия Драгомирова
Укрпошта, Доставка ліків, Безкоштовна доставка
Таблетки. Фото: pixabay
Таблетки. Фото: pixabay

Акціонерне товариство "Укрпошта" спільно з сервісом Liki24.com запустили безкоштовну доставку ліків в регіони України на період карантину, який продовжили до 24 квітня.

Про це йдеться в повідомленні "Укрпошти", передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, послуга доставки вже доступна у всіх населених пунктах.

При цьому в Києві та обласних центрах, де аптеки більш доступні, буде діяти спеціальний тариф - 35 гривень, в будь-які інші міста і села доставка безкоштовна.

Згідно з повідомленням, таке партнерство стало можливим після прийняття відповідної постанови уряду про можливості для поштових операторів доставляти ліки в період карантину.

"В умовах карантину українці, які проживають в невеликих містах і селах, відчувають величезні труднощі з доступом до ліків. Часто, щоб отримати медикаменти, людям потрібно долати десятки кілометрів, що неможливо в період карантину. Тому ця ініціатива - життєво важлива, і ми дуже раді, що "Укрпошта" отримала таку можливість. Наш сервіс працює з більш ніж 5600 аптеками по всій Україні. Ми надаємо інформацію про наявність і ціни на 55000 аптечних товарів і допомагаємо користувачам отримати їх за оптимальною ціною, збираючи медикаменти для відправлень з різних аптек", - сказав засновник і керівник сервісу пошуку і доставки ліків Liki24.com Антон Аврінський.

Послуги безкоштовної доставки ліків через "Укрпошту" будуть доступні до кінця карантину.

При цьому користувачі зможуть отримувати свої посилки як на відділеннях "Укрпошти", так і адресно до дверей. Виняток до замовлення складають медикаменти, що вимагають спеціального температурного режиму зберігання, або входять у перелік наркотичних, психотропних засобів та прекурсорів, а також сильнодіючі та отруйні лікарські засоби.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрпошта" розпочала доставку посилок в лікарні.

"Укрпошта" працює в штатному режимі у всіх населених пунктах.

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