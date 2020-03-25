У Нідерландах зупинили поширення коронавірусу

В той час, як коронавірусною інфекцією по всьому світу заразилися близько 400 тисяч осіб, в Нідерландах заявили, що швидке поширення коронавірусу вдалося зупинити завдяки правильним діям уряду. Про це передає агентство NOS.

Зокрема, директор Центру контролю інфекційних захворювань Яап ван Діссел заявив, що кількість захворювань від інфікованих COVID-19 людей нижче або дорівнює одному. Це означає, що інфіковані перестали передавати вірус як мінімум двом іншим людям, як це було раніше.

Також зазначається, що у зв'язку з цим, інтенсивна терапія може впоратися з числом серйозно хворих пацієнтів.

На даний момент в Нідерландах зафіксовано 811 випадків захворювання коронавірусом і 63 смерті за добу. Загальна кількість заражених і загиблих збільшилася до 5560 і 276 осіб відповідно.

Як повідомляли Українські Новини, у Китаї від хантавируса помер перший чоловік. Вакцини від хвороби не існує.

Тим часом, коронавірус виявили у принца Чарльза Уельського, сина королеви Великобританії Єлизавети II.