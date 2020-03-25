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25 березня 2020, середа, 14:28 11
Економіка 2020-03-25T15:11:19+02:00
Українські Новини
"Нафтогаз" підвищив на квітень ціни на газ для бізнесу

"Нафтогаз" підвищив на квітень ціни на газ для бізнесу

Ярина Вацяк
Нафтогаз, Ціни на газ, Промвиробництво
Газ. Фото: oilreview.kiev.ua
Газ. Фото: oilreview.kiev.ua

В той час, як промвиробництво в Україні продовжує скорочуватися, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підвищила ціни на природний газ для промислових споживачів на квітень та установ, що фінансуються з державного бюджету, на 0,2-2,2% до 4 882,8-5 536,8 гривень/тис. куб. м (всі ціни вказані з ПДВ) залежно від умов споживання та оплати 

Про це йдеться в прейскуранті "Нафтогазу", передають Українські Новини.

Ціна на газ "Нафтогазу" для промислових споживачів, які споживають від 50 тис. куб. м у місяць, за умови відсутності заборгованості за газ і на умовах передоплати, встановлена на рівні 4 882,8 гривень/тис. куб. м, на умовах оплати за фактом поставки - 5 536,8 гривень/тис. куб. м.

При цьому для промислових споживачів, які споживають до 50 куб. м в місяць включно, ціна становитиме 5 536,8 гривень/тис. куб. м.

Як повідомляли Українські Новини, ціну на газ для населення знизили на умовах ПСО на 14% через карантин і кризи.

Тим часом Кабінет Міністрів узгодив продовження контракту голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва до 22 березня 2024 року.

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