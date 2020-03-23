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23 марта 2020, понедельник, 20:30 1498
Экономика 2020-03-23T20:31:09+02:00
Українські Новини
Цену на газ для населения снизили на условиях ПСО на 14% из-за карантина и кризиса

Цену на газ для населения снизили на условиях ПСО на 14% из-за карантина и кризиса

Ольга Фандорина
Газ, Снижение цен, НАК Нафтогаз, Снижение цены на газ, Нефтегаз
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" снизила на март цену на природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 14%, или на 550 гривен/тыс. куб. м до 3 400 гривен/тыс. куб. м (без НДС, наценки газзбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами) по сравнению с февралем.

Об этом говорится в сообщении Кабинета Министров, передают Українські Новини.

"В условиях карантина и развертывания экономического кризиса правительство стремится минимизировать затраты людей на коммунальные услуги, которые вырастут в связи с увеличением времени их пребывания дома. Один из путей минимизации - удешевление газа для украинцев. Оптовая цена на природный газ, которую правительство и "Нефтегаз" обеспечили для нужд населения и производителей тепла в марте 2020 года, на 14% меньше, чем в прошлом месяце. Это позволяет региональным сбытовым компаниям обеспечить снижение тарифа на 9-13% по сравнению с февралем", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Нефтегаз" сообщил, что такая цена в марте сформировалась благодаря тому, что на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор.

Отмечается, что Оператор газотранспортной системы Украины провел тендер на закупку газа на период поставки за март-декабрь 2020 года и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит "к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа.

"При расчете цены газа для населения на март "Нефтегаз" решил взять во внимание новые рыночные обстоятельства. Поскольку постановлением Кабинета Министров задается максимально допустимый уровень цены, "Нефтегаз" выбрал наименьшую индикативную цену из двух возможных опций: рассчитанной по постановлению правительства и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа Оператору ГТС", - говорится в сообщении.

Таким образом, согласно сообщению, оптовая цена марта установлена ​​на уровне, который на 14% ниже цены февраля.

Как сообщали Українськi Новини,"Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на условиях ПСО на 15% до 3 950 гривен/тыс. куб. м на февраль.

Ранее Кабинет Министров ограничил цену продажи газа для бытовых потребителей и производителей тепла согласно положению о специальных обязательствах (ПСО) среднеарифметическим значением цены на нидерландском газовом хабе (TTF).

С 1 января 2020 года "Нефтегаз" осуществляет продажу/поставку газа согласно ПСО по ценам, которые устанавливаются продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше уровня, который, в частности, учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (TTF) за период 1-22 числа месяца поставки газа в соответствии с информацией биржи Powernext/EEX, разницу (спред) между ценой на хабе TTF и границе Украины и тариф на услуги транспортировки газа для точки входа в Украине на межгосударственном соединении с Польшей/Словакией/Венгрией.

Ранее Оржель заявил, что цена на природный газ для населения в 1-м квартале 2020 года будет ниже 8,55 тыс. гривен/тыс. куб. м.

Тем временем, в Украине начала действовать гарантированная цена на газ и не будет меняться до мая.

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