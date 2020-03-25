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25 березня 2020, середа, 14:26 24
Кабмін 2020-03-25T14:35:41+02:00
Українські Новини
Кордон України для пасажирських перевезень мають закрити до 28 березня, - Шмигаль

Кордон України для пасажирських перевезень мають закрити до 28 березня, - Шмигаль

Анна Рудык
МВС України, Мінінфраструктури, надзвичайна ситуація, Денис Шмигаль, Карантин в Україні
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

Після введення надзвичайної ситуації, прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству інфраструктури, Міністерству юстиції і Міністерству внутрішніх справ (МВС) заборонити пасажирські перевезення через кордон для запобігання поширенню коронавірусу.

Про це він сказав в під час засідання Кабінету Міністрів 25 березня, передають Українські Новини.

"Пропонується Мінінфраструктури, Мін'юсту, МВС, Міністерству закордонних справ, профільним віце-прем'єр-міністрам невідкладно розробити і подати пропозиції, щодо закриття кордону України для будь-якого пасажирського сполучення", - сказав Шмигаль.

Також він зазначив, що до 28 березня Україна повинна припинити будь-який рух пасажирів через кордон України.

Шмигаль підкреслив, що це рішення буде ухвалено під час позачергового засідання Кабміну.

Також він додав, що в останні тижні єдиним джерелом потрапляння коронавіруса в Україну були громадяни, що повернулися з-за кордону.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію. Українці будуть святкувати Пасху з обмеженнями.

Також МОЗ за добу підтвердили 29 нових випадків коронавірусу, всього 113 заражених.

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