Сидіти в замкненій квартирі - небезпечно для психічного здоров'я, - Супрун про прогулянки під час карантину

Уляна Супрун вважає, що виходити на вулицю під час карантину через коронавірус можна, але варто пам'ятати про правила гігієни та дотримання дистанції з іншими людьми, оскільки найчастіше коронавірусом заражаються не на вулиці, а вдома.

Про це Супрун розповіла в інтерв'ю "Українській правді. Життя".

"Жодних проблем, щоб вийти на вулицю і прогулятися я не бачу. Це навіть здорово отримати якесь фізичне навантаження. Бо сидіти в замкненій квартирі - небезпечно для психічного здоров'я. Але повинні дотримуватися правила - не торкатися поверхонь, не йти на дитячі майданчики і там все стосуватися", - сказала вона.

Також Супрун зазначила, що спілкуватися з людьми на вулиці можна, але тримати дистанцію.

"Обов'язково мити руки, коли повертаємося додому, а перед тим верхній одяг залишити біля дверей", - підкреслила вона.

Також Супрун дала рекомендації, як гуляти на вулиці з дітьми.

"Так, з дітьми трохи складніше, бо вони не завжди дотримуються правил гігієни. Але зараз холодно і діти можуть бути в рукавичках, які убезпечать від контактів зі шкірою рук", - сказала вона.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 24 березня в Україні кількість хворих на коронавірус збільшилася на 29 до 113 осіб.

Так, під час карантину 85% українців виходять на вулицю тільки в разі крайньої необхідності.