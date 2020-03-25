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25 березня 2020, середа, 11:45 23
Життя 2020-03-25T15:15:03+02:00
Українські Новини
Сидіти в замкненій квартирі - небезпечно для психічного здоров'я, - Супрун про прогулянки під час карантину

Сидіти в замкненій квартирі - небезпечно для психічного здоров'я, - Супрун про прогулянки під час карантину

Ярина Вацяк
Карантин, Коронавірус, карантин через коронавірус, Прогулянки, поради щодо коронавірусу, поради Супрун
Прогулянка. Фото: pixabay
Прогулянка. Фото: pixabay

Уляна Супрун вважає, що виходити на вулицю під час карантину через коронавірус можна, але варто пам'ятати про правила гігієни та дотримання дистанції з іншими людьми, оскільки найчастіше коронавірусом заражаються не на вулиці, а вдома.

Про це Супрун розповіла в інтерв'ю "Українській правді. Життя".

"Жодних проблем, щоб вийти на вулицю і прогулятися я не бачу. Це навіть здорово отримати якесь фізичне навантаження. Бо сидіти в замкненій квартирі - небезпечно для психічного здоров'я. Але повинні дотримуватися правила - не торкатися поверхонь, не йти на дитячі майданчики і там все стосуватися", - сказала вона.

Також Супрун зазначила, що спілкуватися з людьми на вулиці можна, але тримати дистанцію.

"Обов'язково мити руки, коли повертаємося додому, а перед тим верхній одяг залишити біля дверей", - підкреслила вона.

Також Супрун дала рекомендації, як гуляти на вулиці з дітьми.

"Так, з дітьми трохи складніше, бо вони не завжди дотримуються правил гігієни. Але зараз холодно і діти можуть бути в рукавичках, які убезпечать від контактів зі шкірою рук", - сказала вона.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 24 березня в Україні кількість хворих на коронавірус збільшилася на 29 до 113 осіб.

Так, під час карантину 85% українців виходять на вулицю тільки в разі крайньої необхідності.

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