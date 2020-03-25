У Тернополі на коронавірус захворів стоматолог

У той час, як в області зафіксували вже першу смерть від COVID-19, перший випадок коронавіруса зафіксовано у Тернополі.

Про це повідомила начальник пресслужби мерії Тернополя Мар'яна Зварич Українським Новинам.

"Виявлено перший випадок у жителя Тернополя, який повернувся з-за кордону", - сказала вона.

За її словами, тернополянин захворів на коронавірус після повернення з Європи. Він перебуваэ в самоізоляції після повернення в Тернопіль і контактував лише з членами сім'ї. Наразі його самопочуття задовільне, він проходить лікування.

Хворий - стоматолог. В цілому по Тернопільській області це 6 -й випадок захворювання (один з них летальний).

Тим часом, у Кабміні нагадали номери телефонів, куди можна звернутися за всіма питаннями, пов'язаними з коронавірусом:

Телефони гарячої лінії. Інфографіка: Кабмін

Як повідомляли Українські Новини, 24 березня кількість хворих коронавірусом в Україні збільшилася на 29 до 113 осіб.

Тим часом, в Ірпені Київської області коронавірус підтвердили у вагітної жінки. Жінці зробили експрес-тест ще в п'ятницю, 20 березня, але результати прийшли тільки 24 березня. Жінку відправили в клініку.