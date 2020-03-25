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25 березня 2020, середа, 10:04 7
Економіка 2020-03-25T10:04:44+02:00
Українські Новини
Українська турфірма просить українців не подавати заявки на анулювання турів

Українська турфірма просить українців не подавати заявки на анулювання турів

Елена Литвин
Туроператор, українські туристи, Коронавірус, повернення коштів, Coral Travel
Туризм. Фото:tyrizmfenomen.blogspot.com
Туризм. Фото:tyrizmfenomen.blogspot.com

Поки авиационна галузь підраховує збитки від карантинних заходів, туристичний оператор компанія Coral Travel заявляє, що поки не може повернути клієнтам кошти за куплені ними тури, оскільки всі вони були віддані на оплату наданих послуг постачальникам.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба туроператора.

"Наша єдине прохання до туристів: переконливо просимо не наполягати на ануляції туру з поверненням сплачених коштів. Тому що, Coral Travel, згідно із Законом про туризм, завжди заздалегідь розраховується в повному обсязі зі всіма постачальниками турпродукту", - сказали в компанії.

Таким чином, за словами прес-служби, на даний момент всі кошти за таким турам вже у постачальників, і компанія очікує їх вирішення.

Туроператор пропонує туристам перебронювати тури на інший період на будь-яке доступне для бронювання напрямок туроператора, в такому випадку грошові кошти за попередньою заявкою будуть в повному обсязі зараховано на нову.

Coral Travel пропонує тури на курорти і готелі в 28 країнах світу.

Компанія працює більше 25 років на ринку України і належить великій міжнародній структурі OTI Holding (Туреччина).

Як повідомляли Українські Новини, МЗС надав список хабів, звідки українські туристи зможуть повернутися в Україну без плати.

Для українців, які опинилися зараз за кордоном, запустили систему "ДРУГ" та оповіщення з алгоритмом дій.

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