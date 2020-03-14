Для украинцев за границей запустили систему "ДРУГ": что это и как работает

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает украинцев регистрироваться в системе "ДРУГ" (Добровольная регистрация украинских граждан при путешествиях за границу) для формирования списков для эвакуации в Украину после 17 марта, когда в стране закроют границы.

Об этом он сообщил на брифинге в субботу по результатам заседания Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

"Сейчас, пользуясь возможностью, я хочу призвать всех украинцев, которые сейчас оказались за границей, регистрироваться в системе Министерства иностранных дел "ДРУГ",- сказал он.

Кулеба отметил, что если украинцы не смогут вернуться в страну до 17 марта, эта система станет основой для формирования списков для дальнейшей эвакуации граждан.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабинет Министров сообщил о намерении эвакуировать украинцев из Италии из-за вспышки коронавируса Covid-19.

За сутки в Италии количество больных коронавирусом увеличилось на 5198 человек. Умерли 439 человека, а вылечились от нового заболевания 394.