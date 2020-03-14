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14 марта 2020, суббота, 19:46 160
Кабмин 2020-03-14T20:16:32+02:00
Українські Новини
Для украинцев за границей запустили систему "ДРУГ": что это и как работает

Для украинцев за границей запустили систему "ДРУГ": что это и как работает

Елена Новикова
Друг, Дмитрий Кулеба, Министерство иностранных дел Украины, Эвакуация украинцев, Система ДРУГ
Система
Система "ДРУГ". Скриншот: friend.mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает украинцев регистрироваться в системе "ДРУГ" (Добровольная регистрация украинских граждан при путешествиях за границу) для формирования списков для эвакуации в Украину после 17 марта, когда в стране закроют границы.

Об этом он сообщил на брифинге в субботу по результатам заседания Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

"Сейчас, пользуясь возможностью, я хочу призвать всех украинцев, которые сейчас оказались за границей, регистрироваться в системе Министерства иностранных дел "ДРУГ",- сказал он.

Кулеба отметил, что если украинцы не смогут вернуться в страну до 17 марта, эта система станет основой для формирования списков для дальнейшей эвакуации граждан.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабинет Министров сообщил о намерении эвакуировать украинцев из Италии из-за вспышки коронавируса Covid-19. 

За сутки в Италии количество больных коронавирусом увеличилось на 5198 человек. Умерли 439 человека, а вылечились от нового заболевания 394.

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