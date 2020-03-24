У Києві підтвердили три випадки інфікування коронавірусом. Загальне число хворих зросло до 31

Кількість випадків інфікування в Україні зростає. Так, 24 березня підтвердили позитивний тест на коронавірус в Ірпіні, а також три нових випадки в Києві. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко Telegram. Сьогодні ввечері від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" було отримано 3 лабораторно підтверджених випадки захворювання коронавірусом. "Всі троє киян, які захворіли - чоловіки. Двоє з них лікуються вдома на самоізоляції. Інший, 51-річний киянин, який повернувся з Франції, 21 березня був госпіталізований в Олександрівську лікарню з симптомами ГРВІ", - повідомив Кличко. Загальне число заражених у Києві зросла до 31 людини "Київський міський лабораторний центр Моз України" перевіряє на підтвердження або спростування діагнозу на коронавірус ще 22 зразка. Поради, як не заразитися: мити руки після вулиці; мити овочі та інші продукти; дезінфікувати і провітрювати приміщення; тримати дистанцію; намагатися не контрактировать з людьми, у яких є симптоми ГРВІ. Як уникнути коронавіруса Як повідомляли Українські Новини, заразитися коронавірусом можна не лише на вулиці, але й у себе вдома. Таке відбувається, якщо нехтувати правилами гігієни і профілактики. Потрібно обов'язково мити руки після відвідування вулиці і обробляти їх антисептиком, рецепт якого дав Комаровський.