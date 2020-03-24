Жителі столичного ЖФ з вікон квартир виконали гімн України

У Києві в житловому комплексі "Комфорт Таун" жителі ввечері 23 березня влаштували флешмоб, як це робили в Італії, щоб розважитися під час карантину через коронавірус.

Так жителі ЖК виконали з вікон своїх квартир гімн України.

Відео Youtube оприлюднив Денис Станіславський.

За добу його відеоролик вже встигли подивитися більш як 8 тисяч користувачів. Скільки людей приєдналися до флешмобу невідомо. Закінчилося виконання гімну словами "Слава Україні - Героям слава".

А в кінці ролика автор додав: "Разом - ми сила".

https://www.youtube.com/watch?v=sIVbAoakM7w" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини, кість хворих на коронавірус в Україні стрімко зростає. Карантин в Україні на думку лікаря Євгенія Комаровського закінчиться нескоро. Медик не зміг назвати точну дату закінчення, але зробив свій прогноз щодо тривалості карантину. Лікар переконаний, що карантин в Україні закінчиться тоді, коли 28 днів поспіль не буде з'являтися нових заражень.

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