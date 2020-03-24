Жителі столичного ЖФ з вікон квартир виконали гімн України

У Києві в житловому комплексі "Комфорт Таун" жителі ввечері 23 березня влаштували флешмоб, як це робили в Італії, щоб розважитися під час карантину через коронавірус. Так жителі ЖК виконали з вікон своїх квартир гімн України. Відео Youtube оприлюднив Денис Станіславський. За добу його відеоролик вже встигли подивитися більш як 8 тисяч користувачів. Скільки людей приєдналися до флешмобу невідомо. Закінчилося виконання гімну словами "Слава Україні - Героям слава". А в кінці ролика автор додав: "Разом - ми сила". https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=sIVbAoakM7w" frameborder="0" allowfullscreen> Як повідомляли Українські Новини, кість хворих на коронавірус в Україні стрімко зростає. Карантин в Україні на думку лікаря Євгенія Комаровського закінчиться нескоро. Медик не зміг назвати точну дату закінчення, але зробив свій прогноз щодо тривалості карантину. Лікар переконаний, що карантин в Україні закінчиться тоді, коли 28 днів поспіль не буде з'являтися нових заражень. Раніше Українські Новини також писали про те, як продуктивно працювати вдома і не відволікатися, а також про те, як зберегти психічне здоров'я на карантині.