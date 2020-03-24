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24 березня 2020, вівторок, 21:05 10
Політика 2020-03-24T21:20:56+02:00
Українські Новини
Жителі столичного ЖФ з вікон квартир виконали гімн України

Жителі столичного ЖФ з вікон квартир виконали гімн України

Ярина Вацяк
Карантин, Комфорт Таун, Гімн України, Коронавірус

У Києві в житловому комплексі "Комфорт Таун" жителі ввечері 23 березня влаштували флешмоб, як це робили в Італії, щоб розважитися під час карантину через коронавірус.

Так жителі ЖК виконали з вікон своїх квартир гімн України.

Відео Youtube оприлюднив Денис Станіславський.

За добу його відеоролик вже встигли подивитися більш як 8 тисяч користувачів. Скільки людей приєдналися до флешмобу невідомо. Закінчилося виконання гімну словами "Слава Україні - Героям слава".

А в кінці ролика автор додав: "Разом - ми сила".

Як повідомляли Українські Новини, кість хворих на коронавірус в Україні стрімко зростає. Карантин в Україні на думку лікаря Євгенія Комаровського закінчиться нескоро. Медик не зміг назвати точну дату закінчення, але зробив свій прогноз щодо тривалості карантину. Лікар переконаний, що карантин в Україні закінчиться тоді, коли 28 днів поспіль не буде з'являтися нових заражень.

Раніше Українські Новини також писали про те, як продуктивно працювати вдома і не відволікатися, а також про те, як зберегти психічне здоров'я на карантині.

 

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