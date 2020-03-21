Как сохранить психическое здоровье и не впасть в панику на карантине

Советы о том, как справиться с приступами тревожности и не впасть в панику написала на своей странице Ульяна Супрун.

Как сохранить психическое здоровье:

◾ Отделите то, что находится под вашим контролем, и то, на что вы повлиять не можете.

Сосредоточьтесь на том, что вы точно можете сделать. Помойте руки. Напомните другим мыть их. Составьте план действий на случай чрезвычайной ситуации, чтобы немного разгрузить мозг. Выпишите номера телефонов семейного врача, ближайшего пункта неотложной медицинской помощи и горячей линии для получения информации о коронавирусе или помощь при подозрении. Делайте то, что помогает чувствовать себя вам в безопасности.

◾ Оставайтесь "здесь и сейчас".

Возможно, ваше беспокойство осложняется, когда вы думаете не только о том, что происходит сейчас, но и рассуждаете о будущем. Когда вы обеспокоены чем-то, что до сих пор не произошло, выполните простое упражнение. Обратите внимание на вещи, которые вас окружают в данный момент. Заметьте звуки, цвета, вкусы и другие сенсорные ощущения в этот момент и назовите их. Привлечение в осознанную деятельность - это один из способов успокоиться, когда кажется, что все существует вне вашего контроля.

◾ Не пытайтесь преодолеть стресс наедине.

Не сдерживайте свои эмоции. Выпишите то, что лежит у вас на душе. Поговорите с друзьями о том, что вы чувствуете. Общайтесь с родителями и близкими, которых не можете посетить. Если вы чувствуете острое беспокойство и не можете с ним справиться, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалисту по психическому здоровью.

Самоизоляцию следует расценивать как время уединения с собой и собственными мыслями, время, когда можно "перевести дух", остановиться и подумать о том, что лично для вас является самым важным. Помните, что во время карантина жизнь не останавливается, а забота о себе и пристальное отношение к собственным потребностям поможет легче пережить этот период.

◾ Старайтесь четко организовать свой день (особенно если работаете дистанционно или находитесь в отпуске) так, чтобы он не слишком отличался от вашего привычного распорядка.

Если у вас освободилось несколько свободных часов - готовьте новые блюда, учите иностранные языки, рисуйте и читайте, воспользуйтесь дистанционными возможностями, которые предоставляют ведущие университеты, музеи, оперные театры. Занятость разнообразными делами позволит меньше отвлекаться на тревожные мысли и позволит поддерживать ощущение покоя и контроля.

◾ Позаботьтесь о своем теле.

Делайте упражнения дома на коврике, танцуйте под любимую музыку, "посетите" занятия йогой онлайн. Не забывайте и о качественном сне и полноценном питании. Это поможет лучше справляться со стрессом и поддерживать защитные функции организма на должном уровне.

◾ Заботьтесь об информационной гигиене.

Доверяйте только проверенным источникам. Делайте перерывы от просмотра или чтения новостей. Время пребывания на пульсе постоянных обновлений по пандемии равнозначно печали и ощущению бессилия. Выключите оповещения новостных сайтов и приложений. Определите время, когда вы будете проверять, что произошло в мире, например, раз в день.

Будьте внимательны к собственным ощущениям. Не забывайте мыть руки и делайте то, что приносит вам удовольствие.

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