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24 березня 2020, вівторок, 20:27 20
Силові структури 2020-03-24T21:45:02+02:00
Українські Новини
Приватна клініка приховала позитивний результат тесту на коронавірус

Приватна клініка приховала позитивний результат тесту на коронавірус

Таня Войтюк
МОЗ, Коронавірус, Тест-система, тести на коронавірус
Тести на коронавірус. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv
Тести на коронавірус. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv

МОЗ попередило, що буде позбавляти ліцензій приватні лабораторії за приховування COVID-19 і правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом приховування приватною клінікою позитивного результату тесту на коронавірус одного з пацієнтів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"В одній з приватних клінік Києва місцевому жителю зробили тест на COVID-19 і після отримання позитивного результату медики не повідомили про це відповідні державні установи", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, під час моніторингу мережі Інтернет співробітники поліції виявили публікацію, в якій зазначалося, що в одній з приватних клінік столиці киянину зробили тест на виявлення коронавіруса, однак про проведення даної маніпуляції і отримання позитивного результату співробітники установи не повідомили в Міністерство охорони здоров'я і Центр громадського здоров'я.

Відзначається, що в даний момент правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння кримінального злочину і проводять усі необхідні слідчі дії.

Зокрема, поліцейські направили запити на отримання інформації в Київську міську державну адміністрацію, Міністерство охорони здоров'я та приватну клініку, а також надіслали директору медичного центру виклик на допит для з'ясування всіх обставин даного інциденту.

Як повідомляли Українські Новини, "приватні" результати аналізів на коронавірус будуть перевіряти в державних лабораторіях.

Тим часом МОЗ закликає українців одягати маски в громадських місцях.

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