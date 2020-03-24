Приватна клініка приховала позитивний результат тесту на коронавірус

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"В одній з приватних клінік Києва місцевому жителю зробили тест на COVID-19 і після отримання позитивного результату медики не повідомили про це відповідні державні установи", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, під час моніторингу мережі Інтернет співробітники поліції виявили публікацію, в якій зазначалося, що в одній з приватних клінік столиці киянину зробили тест на виявлення коронавіруса, однак про проведення даної маніпуляції і отримання позитивного результату співробітники установи не повідомили в Міністерство охорони здоров'я і Центр громадського здоров'я.

Відзначається, що в даний момент правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння кримінального злочину і проводять усі необхідні слідчі дії.

Зокрема, поліцейські направили запити на отримання інформації в Київську міську державну адміністрацію, Міністерство охорони здоров'я та приватну клініку, а також надіслали директору медичного центру виклик на допит для з'ясування всіх обставин даного інциденту.

Як повідомляли Українські Новини, "приватні" результати аналізів на коронавірус будуть перевіряти в державних лабораторіях.

Тим часом МОЗ закликає українців одягати маски в громадських місцях.