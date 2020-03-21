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21 марта 2020, суббота, 18:03 13
Медицина 2020-03-21T18:04:09+02:00
Українські Новини
Минздрав будет лишать лицензий частные лаборатории за сокрытие COVID-19

Минздрав будет лишать лицензий частные лаборатории за сокрытие COVID-19

Таня Войтюк
Минздрав, Лаборатория, коронавирус в Украине, Тест на коронавирус
Коронавирус. Фото: unsplash.com/CDC
Коронавирус. Фото: unsplash.com/CDC

В то время как в Украине подтвердили 41 случай заражения коронавирусом COVID-19, Министерство здравоохранения предупредило, что будет лишать лицензий частные лаборатории за сокрытие случаев коронавируса.

Об этом сообщает пресс-службу Минздрава.

Так, в Министертве предостерегли частные лаборатории от сокрытия случаев коронавируса. Лаборатории, которые будут скрывать подтвержденные случаи COVID-19, будут лишены лицензии.

"Есть требование к частным лабораториям передавать первые пять положительных и 10 отрицательных образцов в национальную лабораторию для подтверждения. Сейчас они обязаны отчитываться по установленной форме. В случае нарушения Минздрав будет инициировать отзыв лицензии", - заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Как сообщали Українські Новини, "частные" результаты анализов на коронавирус будут перепроверять в государственных лабораториях.

Напомним, Украина провела более 700 образцов на коронавирус COVID-19. Согласно данным, это самое маленькое количество тестов среди европейских стран.

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