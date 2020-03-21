Минздрав будет лишать лицензий частные лаборатории за сокрытие COVID-19

В то время как в Украине подтвердили 41 случай заражения коронавирусом COVID-19, Министерство здравоохранения предупредило, что будет лишать лицензий частные лаборатории за сокрытие случаев коронавируса.

Об этом сообщает пресс-службу Минздрава.

Так, в Министертве предостерегли частные лаборатории от сокрытия случаев коронавируса. Лаборатории, которые будут скрывать подтвержденные случаи COVID-19, будут лишены лицензии.

"Есть требование к частным лабораториям передавать первые пять положительных и 10 отрицательных образцов в национальную лабораторию для подтверждения. Сейчас они обязаны отчитываться по установленной форме. В случае нарушения Минздрав будет инициировать отзыв лицензии", - заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Как сообщали Українські Новини, "частные" результаты анализов на коронавирус будут перепроверять в государственных лабораториях.

Напомним, Украина провела более 700 образцов на коронавирус COVID-19. Согласно данным, это самое маленькое количество тестов среди европейских стран.