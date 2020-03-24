У Тернопільській області виявлено 2 нових випадки зараження коронавірусом

Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом заявляє про 2 нових випадки зараження коронавірусом, яким у світі інфікувалися майже 400 тисяч осіб. Про це йдеться в повідомленні штабу на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"COVID-19 лабораторно підтвердили ще в 2 жителів Тернопільської області", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, станом на 17:00 24 березня в області всього виявлено 4 випадки захворювання коронавірусом.

Серед нових хворих житель Монастирського району, 1966 року народження, його госпіталізували в інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги.

Зазначено, що ще одна інфікована - теж мешканка Монастирського району, 1979 року народження.

Вона знаходиться в реанімаційному відділенні Монастирської лікарні.

Як захистити себе від коронавірусу:

самоізолюватись і уникати контакту з людьми з симптомами ГРВІ, дотримуватися мінімальної дистанції - 1,5 м;

не торкатися обличчя, особливо очей, носа і рота;

продукти термічно обробляти - не вживати сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця;

негайно звернутися до свого сімейного лікаря по телефону в разі появи перших симптомів ГРВІ.

Як захиститись від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, раніше Міністерство охорони здоров'я заявило, що станом на 13:00 24 березня кількість зафіксованих випадків коронавірусної інфекції в Україні збільшилася на 13 до 97.

Тим часом, епіцентром захворюваності коронавірусом в Україні став Київ. Станом на 24 березня в Києві зареєстровано 28 випадків.