У Тернопільській області виявлено 2 нових випадки зараження коронавірусом

Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом заявляє про 2 нових випадки зараження коронавірусом, яким у світі інфікувалися майже 400 тисяч осіб. Про це йдеться в повідомленні штабу на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "COVID-19 лабораторно підтвердили ще в 2 жителів Тернопільської області", - йдеться в ньому. Згідно з повідомленням, станом на 17:00 24 березня в області всього виявлено 4 випадки захворювання коронавірусом. Серед нових хворих житель Монастирського району, 1966 року народження, його госпіталізували в інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Зазначено, що ще одна інфікована - теж мешканка Монастирського району, 1979 року народження. Вона знаходиться в реанімаційному відділенні Монастирської лікарні. Як захистити себе від коронавірусу: самоізолюватись і уникати контакту з людьми з симптомами ГРВІ, дотримуватися мінімальної дистанції - 1,5 м; не торкатися обличчя, особливо очей, носа і рота; продукти термічно обробляти - не вживати сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця; негайно звернутися до свого сімейного лікаря по телефону в разі появи перших симптомів ГРВІ. Як захиститись від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я Як повідомляли Українські Новини, раніше Міністерство охорони здоров'я заявило, що станом на 13:00 24 березня кількість зафіксованих випадків коронавірусної інфекції в Україні збільшилася на 13 до 97. Тим часом, епіцентром захворюваності коронавірусом в Україні став Київ. Станом на 24 березня в Києві зареєстровано 28 випадків.