Заступник міністра охорони здоров'я розповів, як правильно обробляти руки антисептиком

Одним із способів, які допомагають захиститися від коронавірусу, є миття і дезінфекція рук. Руки необхідно мити під проточною водою, а якщо немає можливості зробити це, тоді потрібно обробити руки антисептиком. Але не всі українці знають, як правильно це робити. Про те, як користуватися антисептиком, розповів на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, необхідно нанести на руки 2,5-3 мл дездезинфікуючого засобу і рівномірно втерти в долоні протягом 20-30 секунд.

"Саме 2,5-3 мл рідини дозволять нам 20-30 секунд мати вологі руки, в які ми втираємо. Саме ці 20-30 секунд призведуть до того, що антисептичний засіб подіє на мікроорганізму і віруси, які знаходяться у нас на долонях, і після цього будемо відчувати безпеку, і після цього можемо протерти очі, якщо вони цього потребує", - розповів Віктор Ляшко.

Раніше Українські Новини розповідали про те, як зробити спиртовий і безспиртовий антисептики для рук в домашніх умовах.