Ритуальна служба заборонила 3 клієнтам одночасно замовляти у них ритуальні послуги

Ритуальна служби спеціалізованого комунального підприємства "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" виконавчого органу Київської міської державної адміністрації заборонила 3 клієнтам одночасно замовляти у них ритуальні послуги на час карантину.

Про це йдеться у відповіді Ритуальної служби на запит Українських Новин.

Відзначається, що на підприємстві були вжиті відповідні заходи з екологічної безпеки.

"Крім того, на підприємстві було створено комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, якою були розроблені відповідні заходи та також розміщена інформація на стендах підприємства щодо обмеження кількості осіб в приміщеннях підприємства під час замовлення ритуальних послуг до 2 осіб та доведення до відома учасників громадської панахиди, про необхідність застосування засобів індивідуального захисту під час проведення панахиди прощання з померлим", - йдеться у відповіді.

У відповідності з наказом на підприємству щоденно здійснюється проведення дезінфекційних заходів (вологі прибирання з використанням дезінфікуючих засобів) у приміщеннях Ритуальної служби.

Як повідомляли Українські Новин, родичам померлих дозволяється брати участь в похоронах в засобах захисту.

Станом на 13:00 24 березня кількість зафіксованих випадків коронавирусной інфекції в Україні збільшилася на 13 до 97.