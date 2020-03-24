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24 березня 2020, вівторок, 17:35 23
Суспільство 2020-03-24T19:15:02+02:00
Українські Новини
Ритуальна служба заборонила 3 клієнтам одночасно замовляти у них ритуальні послуги

Ритуальна служба заборонила 3 клієнтам одночасно замовляти у них ритуальні послуги

Елизавета Драбкина
Карантин, Ритуальные услуги, Похорони, Коронавірус
Похорон. Фото: golos.ua
Похорон. Фото: golos.ua

Ритуальна служби спеціалізованого комунального підприємства "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" виконавчого органу Київської міської державної адміністрації заборонила 3 клієнтам одночасно замовляти у них ритуальні послуги на час карантину.

Про це йдеться у відповіді Ритуальної служби на запит Українських Новин.

Відзначається, що на підприємстві були вжиті відповідні заходи з екологічної безпеки.

"Крім того, на підприємстві було створено комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, якою були розроблені відповідні заходи та також розміщена інформація на стендах підприємства щодо обмеження кількості осіб в приміщеннях підприємства під час замовлення ритуальних послуг до 2 осіб та доведення до відома учасників громадської панахиди, про необхідність застосування засобів індивідуального захисту під час проведення панахиди прощання з померлим", - йдеться у відповіді.

У відповідності з наказом на підприємству щоденно здійснюється проведення дезінфекційних заходів (вологі прибирання з використанням дезінфікуючих засобів) у приміщеннях Ритуальної служби.

 

Як повідомляли Українські Новин, родичам померлих дозволяється брати участь в похоронах в засобах захисту.

Станом на 13:00 24 березня кількість зафіксованих випадків коронавирусной інфекції в Україні збільшилася на 13 до 97.

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