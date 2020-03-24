Мінекономіки за роботу ринків попри карантин

Поки ринок "Столичний" і так вирішив продовжувати роботу, незважаючи на карантин, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства виступив за продовження роботи всіх відкритих продовольчих ринків в період карантину. Про це йдеться в повідомленні міністерства з посиланням на заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тараса Висоцького, передають Українські Новини. "Ми виступаємо за те, щоб не обмежувати продовольчі ринки, крім того, в цей перелік важливо додати реалізацію насіння, засобів захисту рослин, саджанців та ветпрепаратів", - сказано в ньому. Крім того, наголошується, що на даний момент немає передумов для обмеження експорту аграрної продукції. Також не буде обмежуватися робота підприємств, які здійснюють діяльність у сфері сільського господарства та харчової промисловості, оскільки вони мають особливу важливість для забезпечення продовольчої безпеки. Для тваринницьких комплексів і переробних підприємств, які повинні працювати цілодобово, розроблені інструкції у разі виявлення працівника, що заразилася коронавірусом. Як повідомляли Українські Новини, станом на 17 березня, у Києві працює ряд ринків, кав'ярень, кіосків з шаурмою. При цьому в Києві діють штрафи за порушення карантину.