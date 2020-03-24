Мінекономіки за роботу ринків попри карантин

Поки ринок "Столичний" і так вирішив продовжувати роботу, незважаючи на карантин, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства виступив за продовження роботи всіх відкритих продовольчих ринків в період карантину.

Про це йдеться в повідомленні міністерства з посиланням на заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тараса Висоцького, передають Українські Новини.

"Ми виступаємо за те, щоб не обмежувати продовольчі ринки, крім того, в цей перелік важливо додати реалізацію насіння, засобів захисту рослин, саджанців та ветпрепаратів", - сказано в ньому.

Крім того, наголошується, що на даний момент немає передумов для обмеження експорту аграрної продукції.

Також не буде обмежуватися робота підприємств, які здійснюють діяльність у сфері сільського господарства та харчової промисловості, оскільки вони мають особливу важливість для забезпечення продовольчої безпеки.

Для тваринницьких комплексів і переробних підприємств, які повинні працювати цілодобово, розроблені інструкції у разі виявлення працівника, що заразилася коронавірусом.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 17 березня, у Києві працює ряд ринків, кав'ярень, кіосків з шаурмою.

При цьому в Києві діють штрафи за порушення карантину.