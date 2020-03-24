підписатися на розсилку
27.35 28.25
29.35 30.4
˟
24 березня 2020, вівторок, 17:27 9
Економіка 2020-03-24T17:27:40+02:00
Українські Новини
Мінекономіки за роботу ринків попри карантин

Мінекономіки за роботу ринків попри карантин

Елена Литвин
Карантин, Мінекономіки, коронавірус в Україні, продуктовий ринок
Ринок
Ринок "Оболонь". Фото: Wіkіmapia

Поки ринок "Столичний" і так вирішив продовжувати роботу, незважаючи на карантин, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства виступив за продовження роботи всіх відкритих продовольчих ринків в період карантину.

Про це йдеться в повідомленні міністерства з посиланням на заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тараса Висоцького, передають Українські Новини.

"Ми виступаємо за те, щоб не обмежувати продовольчі ринки, крім того, в цей перелік важливо додати реалізацію насіння, засобів захисту рослин, саджанців та ветпрепаратів", - сказано в ньому.

Крім того, наголошується, що на даний момент немає передумов для обмеження експорту аграрної продукції.

Також не буде обмежуватися робота підприємств, які здійснюють діяльність у сфері сільського господарства та харчової промисловості, оскільки вони мають особливу важливість для забезпечення продовольчої безпеки.

Для тваринницьких комплексів і переробних підприємств, які повинні працювати цілодобово, розроблені інструкції у разі виявлення працівника, що заразилася коронавірусом.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 17 березня, у Києві працює ряд ринків, кав'ярень, кіосків з шаурмою.

При цьому в Києві діють штрафи за порушення карантину.

Більше новин про: Карантин Мінекономіки коронавірус в Україні продуктовий ринок

У Києві за добу зареєстровано чотири нових випадки коронавірусу, – Кличко
Київ посилить карантин, якщо ситуація погіршиться, - Кличко
Новини
Ритуальна служба заборонила 3 клієнтам одночасно замовляти у них ритуальні послуги 17:35
Мінекономіки за роботу ринків попри карантин 17:27
Наприкінці 2019 в Україні зросла кількість безробітніх 17:23
МОЗ закликає українців одягати маски в громадських місцях 17:21
Мінфін взяв у борг майже 25 млрд гривень 17:20
більше новин
Зараження. Фото: Вікіпедія
На тлі пандемії коронавірусу став популярним фільм "Зараження" з Метом Деймоном 18:39
23 березня кількість хворих коронавірусом збільшилася на 10 осіб до 83 00:00
У МОЗ спалах коронавіруса в Україні вважають неминучим 23:55
В Україні щодня виробляють півмільйона медичних масок: проте в аптеках їх немає 23:41
Гривня переступила психологічну позначку в 28 грн/долар: курс валют на сьогодні 05:30
більше новин
В Україні офіційно підтверджено 63 випадки коронавірусу 21:32 Інфографіка
Зараження. Фото: Вікіпедія
На тлі пандемії коронавірусу став популярним фільм "Зараження" з Метом Деймоном 18:39
Коронавірус. Фото: pixabay.com
В Італії за добу понад 5 тис. нових заражених коронавірусом. Дані на 23 березня 08:44
Росія дозволила в'їзд на свою територію жителям "ДНР" і "ЛНР" 16:47
Кличко не знає, коли навчання в школах і університетах можна буде відновити 13:03
більше новин
Ще 13 випадків зараження підтвердили в Чернівецькій області. Всього там 38 інфікованих
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok