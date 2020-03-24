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24 березня 2020, вівторок, 16:43 15
Європа 2020-03-24T17:04:34+02:00
Українські Новини
З сьогоднішнього дня Польща забороняє пересування по вулицях без важливої причини

З сьогоднішнього дня Польща забороняє пересування по вулицях без важливої причини

Елизавета Кесельман
Карантин, Польща, Коронавірус в Польші, боротьба з коронавірусом
Польща. фото: embaperu.ch
Польща. фото: embaperu.ch

Незважаючи на те, що ситуація з коронавірусом у Польщі значно менше в порівнянні з іншими країнами, влада ухвалила рішення посилити карантинні заходи і максимально обмежити людську діяльність з сьогоднішнього дня.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на прес-конференції з міністром охорони здоров'я Лукашем Шумовським, передає RMF24.

"Те, що у нас менше захворюваності, ніж ми очікували, не повинно нас присипляти; необхідно ввести в Польщі додаткові заходи для обмеження поширення коронавірусу", - прокоментував прем'єр.

Наголошується, що метою посилення карантинних заходів є можливість виграти максимально більше часу, щоб підготуватися до епідемії.

Також повідомляється про введення додаткових обмежень на пересування, які будуть діяти від сьогодні і до 11 квітня.

Обмеження будуть стосуватися всього, крім: походу в магазин, аптеку, вигулювання собак. Обмеження торкнуться і громадського транспорту для забезпечення дистанції між пасажирами.

Як повідомляли Українські Новини, Міжнародний союз громадського транспорту закликав не обмежувати його на час карантину.

Крім того, надзвичайний стан посилили в Молдові. Вулиці патрулюватимуть правоохоронці.

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