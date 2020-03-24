МОЗ закликає українців одягати маски в громадських місцях

В той час, як в Україні вже 97 хворих коронавірусом, Міністерство охорони здоров'я прогнозує подолання дефіциту масок в аптеках найближчим часом. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"У громадських місцях обов'язково надягайте хірургічну маску. Вони вже з'явилися в аптечних мережах і з кожним днем їх там буде з'являтися все більше і більше. Вітчизняні виробники вже нарощують виробництво хірургічних масок, думаю, вже найближчим часом дефіциту в засобах індивідуального захисту на території України не буде", - сказав він.

За словами заступника міністра, з тими, хто намагається вивезти засоби індивідуального захисту за кордон, працює Національна поліція, Державна митна служба, Служба безпеки України.

"Закликаю всіх підприємців до усвідомленного відношення. І поставляти та продавати вироби медичного призначення в установи охорони здоров'я, аптечну мережу, щоб попередити дефіцит на ринку нашої країни", - підкреслив Ляшко.

Також він повідомив, що тест-системи для ПЛР-діагностики коронавірусної інфекції вже передані в регіональні вірусологічні лабораторії і сьогодні запланована поставка допоміжних реактивів до систем.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я очікує початку серійного виробництва вітчизняних тест-систем для діагностики коронавіруса найближчим часом.

Також 23 березня Україна доставила з Китаю першу партію медвантажу з 250 тис. експрес-тестів на коронавірус і медичними масками.