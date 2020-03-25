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25 березня 2020, середа, 15:37 41
Суспільство 2020-03-25T17:45:03+02:00
Українські Новини
Від чого найчастіше помирали українці в 2018. Інфографіка

Від чого найчастіше помирали українці в 2018. Інфографіка

Ольга Фандорина
Смертність, Серцево-судинні захворювання, Онкологія, Смертність в Україні
Через що найчастіше помираюсь українці
Через що найчастіше помираюсь українці

Серцево-судинні хвороби, рак і зовнішні причини були основними причинами смерті українців у 2018.

Про це йдеться в демографічному щорічнику Державної служби статистики.

Згідно зі статистикою, в 2018 році померло 587 665 українців (1610 середньодобово).

  1. На першому місці серед причин смерті – серцево-судинні захворювання – 392 060 осіб або 1 074 середньодобово.
  2. На другому місці – злоякісні новоутворення (рак) – 77 836 осіб або 213 середньодобово.
  3. На третьому місці – зовнішні причини – 30 905 чоловік або 84,7 осіб середньодобово, у тому числі випадкові отруєння – 4 764 людини або 13 осіб середньодобово і ДТП – 3936 осіб або 10,8 середньодобово.

На рівні зі смертністю від ДТП – кількість смертей від Сніду – 3 949 осіб (10,8 людина середньодобово) та від туберкульозу – 3 695 осіб (10,1 осіб).

Від чого найчастіше помирали українці в 2018Від чого найчастіше помирали українці в 2018

Як повідомляли Українські Новини, станом на 13:00 24 березня кількість зафіксованих випадків коронавирусной інфекції в Україні становить 97 випадків, померло 3 людини.

У січні, за даними Держстату, від грипу і пневмонії помер 621 чоловік.

А раніше Україна стала другою в світі з поширення онкології.

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