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21 января 2020, вторник, 23:48 65
Общество 2020-01-21T23:48:26+02:00
Українські Новини
Украина стала второй в мире по распространению онкологии

Украина стала второй в мире по распространению онкологии

Ольга Фандорина
Онкология, распространение, Заболеваемость раком
Врач. Фото: pixabay
Врач. Фото: pixabay

Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкологических заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

В министерстве подчеркивают, что для снижения этого показателя нужно сосредоточить свое внимание на ранней диагностике.

"Именно поэтому эндоскопические обследования стали приоритетными услугами в программе медицинских гарантий. На это предусмотрено 1 миллиард гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в гарантированный пакет бесплатных обследований входят: маммография, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия и бронхоскопия. Для того чтобы пройти исследование, нужно будет иметь направление от семейного врача или другого лечащего врача.

Тем временем, Супрун рассказала, как часто нужно обследоваться для предотвращения рака.

Заболеваемость раком растет: в МОЗ рассказали, как уберечься от страшного недуга.

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