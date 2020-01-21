Украина стала второй в мире по распространению онкологии

Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкологических заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

В министерстве подчеркивают, что для снижения этого показателя нужно сосредоточить свое внимание на ранней диагностике.

"Именно поэтому эндоскопические обследования стали приоритетными услугами в программе медицинских гарантий. На это предусмотрено 1 миллиард гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в гарантированный пакет бесплатных обследований входят: маммография, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия и бронхоскопия. Для того чтобы пройти исследование, нужно будет иметь направление от семейного врача или другого лечащего врача.

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