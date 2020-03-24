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24 березня 2020, вівторок, 15:44 23
Силові структури 2020-03-24T17:30:03+02:00
Українські Новини
Поліція збільшила кількість патрулів, які перевіряють людей в самоізоляції

Поліція збільшила кількість патрулів, які перевіряють людей в самоізоляції

Елена Новикова
Патруль, Нацполіція, Евакуація українців, самоізоляція
Поліція. Фото: Українська правда
Поліція. Фото: Українська правда

В той час, як деякі українці не дотримуються правил карантину, поліція збільшила кількість патрулів, які вибірково перевіряють людей, що знаходяться в самоізоляції. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

Він нагадав, що українці, які повертаються на територію України, підписують згоду на проходження 14-денної самоізоляції в домашніх умовах.

"Дотримання цього згоди контролюється як епідеміологами, так і Національною поліцією. Сьогодні поліція збільшила кількість патрулів, які будуть проводити вибіркові перевірки дотримання умов самоізоляції. Без цього ми ніяк не зможемо подолати спалахи інфекційних хвороб, в тому числі коронавірусної", - підкреслив Ляшко.

Заступник Міністра закликав дотримуватися умов карантину.

"Не треба сподіватися, що тільки поліція кийками буде розганяти нас по кімнатах, житлових будинках. Цього не повинно бути. Ми повинні усвідомлено самі ставиться до цього питання", - сказав він.

Також Ляшко зазначив, що, згідно з дослідженням Міністерства охорони здоров'я, в період з початку карантину спостерігається зменшення кількості захворілих на грип та грипоподібні захворювання.

"Це може опосередковано свідчити, що карантинні заходи будуть давати позитивний ефект", - вважає заступник міністра.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 23 березня Національна поліція становила 1 553 протоколу про порушення режиму карантину.

Також У Чернівцях жінку притягнули до відповідальності за поширення фейкової інформації про коронавірус.

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