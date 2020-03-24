У анексованому Криму підтвердили ще 6 випадків коронавірусу

В анексованому Росією Криму підтверджено шість нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Всі хворі повернулися з-за кордону в той час, як в Україні вже підтверджено 97 випадків захворювання коронавірусом.

Про це повідомив підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов, пише "Крим Реалії".

"При цьому 4 хворих – члени однієї родини, яка перебувала в туристичному круїзі в ОАЕ, а також здійснювала подорож на круїзному лайнері. Ще 2 випадки теж ввезені на територію республіки хворі прибули після відвідання Литви і Бельгії", – повідомив Аксьонов.

Він зазначив, що всім хворим діагнози підтверджені лабораторно. Кримчани госпіталізовані в інфекційні відділення лікарень півострова і перебувають в окремих боксах.

"У 4 інфікованих спостерігається безсимптомний перебіг захворювання, яке виявлено лабораторно. У двох хворих – стан середнього ступеня тяжкості. Пацієнти отримують необхідне лікування у відповідності з чинним протоколом Міністерства охорони здоров'я", – додав Аксьонов.

За його інформацією, визначено коло контактних осіб, серед близьких контактів – госпіталізовані в інфекційні відділення, особи з числа віддалених контактів – перебувають під медичним наглядом за місцем проживання на ізоляції.

Раніше російська влада Криму підтвердили перший випадок захворювання COVID-19. Раніше російська влада Криму підтвердила перший випадок захворювання COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, експрес-тест на коронавірус 4 рази не показував COVID-19 у зараженого з Тернополя.

Всього в світі налічується 381 598 хворих коронавірусом станом на ранок 24 березня. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 16 559 осіб з початку поширення вірусу.