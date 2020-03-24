Карантин не перешкода: НАБУ хоче купити тактичні окуляри майже за 0,2 млн гривень

НАБУ має намір в період карантину домовиться з підприємством "ПОСТ-01" про закупівлю 95 комплектів балістичних окулярів зі змінними лінзами для стрільби за 176 130 гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Тендер був оголошений 20 лютого, аукціон стартував 11 березня, в якому і перемогло дане підприємство.

Про намір укласти угоду з ним НАБУ заявило 20 березня, тобто на 9-й день карантину через коронавірус.

Спочатку, згідно з тендерними умовами, НАБУ було готове заплатити за даний товар більше 200 тис гривень.

Скріншот з Prozorro

Як повідомляли Українські Новини, Нацполиция під час карантину активно складає протоколи за порушення правил, оголосила тендер на закупівлю 622 легкових автомобіля, 12 мікроавтобусів і 7 спецавтомобілів для перевезення ув'язнених за 276 млн гривень.

Поліція склала вже 613 протоколів за порушення режиму карантину.

В Україні 11 березня оголосили загальнонаціональний карантин у зв'язку зі спалахом коронавіруса у світі. Відповідне рішення було прийнято на закритому засіданні Уряду з питання поширення коронавірусу.