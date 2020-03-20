Поліція склала вже 613 протоколів за порушення режиму карантину. Де найчастіше не дотримуються правил

З початку карантинних заходів Національна поліція склала 613 адмінпротоколів і внесла сім кримінальних проваджень за порушення правил правил карантину. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції.

Повідомляється, що найбільше протоколів складено на працівників та керівників підприємств і установ, а також на перевізників і керівників підприємств, що надають послуги пасажирських перевезень.

Найбільше порушень правил карантину людей були виявлені в Дніпропетровській області - 110 протоколів, у Донецькій - 68, у місті Києві - 46, у Запорізькій області - 39 і Черкаській - 37.

"Загалом щодоби до несення служби в Національній поліції залучається понад 14 000 правоохоронців. У тому числі 3,5 тисячі автопатрулів. Також створені резерви зі співробітників поліції особливого призначення, тактико-оперативного реагування Департаменту патрульної поліції. Зараз вже заплановано розміщення понад 500 перевірочних пунктів, однак вони будуть виставлятися за рішенням регіональних комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На таких пунктах будуть нести службу працівники поліції, Національної гвардії, представники служби з надзвичайних ситуацій, лікарі та представники органів місцевого самоврядування", - зазначив заступник Голови Нацполиции Олександр Фацевич.

Також він додав, що поліцейські оперативно реагують на всі повідомлення, пов'язані з порушенням карантину.

"Під час моніторингу соціальних мереж поліція виявляє багато фактів, коли громадяни конфліктують з кондукторами або водіями транспортних засобів, що здійснюють перевезення пасажирів. Ми звертаємося до водіїв і кондукторів з прохання негайно повідомляти про такі факти, щоб ми могли оперативно відреагувати", - додав Фацевич.

Як повідомляли Українські Новини, киянку оштрафували на 17 тис. гривень за порушення правил карантину.

Також поліція склала протокол на порушника, який намагався зайти в салон без маски і розбив двері.