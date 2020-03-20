підписатися на розсилку
27.6 28.6
29.2 30.8
˟
20 березня 2020, пʼятниця, 22:31 2
Силові структури 2020-03-20T22:45:01+02:00
Українські Новини
Поліція склала вже 613 протоколів за порушення режиму карантину. Де найчастіше не дотримуються правил

Поліція склала вже 613 протоколів за порушення режиму карантину. Де найчастіше не дотримуються правил

Елена Новикова
Карантин, Нацполіція, Порушення правил, Карантин в Україні, Порушення режиму карантину
Поліція. Фото: Українська правда
Поліція. Фото: Українська правда

З початку карантинних заходів Національна поліція склала 613 адмінпротоколів і внесла сім кримінальних проваджень за порушення правил правил карантину. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції.

Повідомляється, що найбільше протоколів складено на працівників та керівників підприємств і установ, а також на перевізників і керівників підприємств, що надають послуги пасажирських перевезень.

Найбільше порушень правил карантину людей були виявлені в Дніпропетровській області - 110 протоколів, у Донецькій - 68, у місті Києві - 46, у Запорізькій області - 39 і Черкаській - 37.

"Загалом щодоби до несення служби в Національній поліції залучається понад 14 000 правоохоронців. У тому числі 3,5 тисячі автопатрулів. Також створені резерви зі співробітників поліції особливого призначення, тактико-оперативного реагування Департаменту патрульної поліції. Зараз вже заплановано розміщення понад 500 перевірочних пунктів, однак вони будуть виставлятися за рішенням регіональних комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На таких пунктах будуть нести службу працівники поліції, Національної гвардії, представники служби з надзвичайних ситуацій, лікарі та представники органів місцевого самоврядування", - зазначив заступник Голови Нацполиции Олександр Фацевич.

Також він додав, що поліцейські оперативно реагують на всі повідомлення, пов'язані з порушенням карантину.

"Під час моніторингу соціальних мереж поліція виявляє багато фактів, коли громадяни конфліктують з кондукторами або водіями транспортних засобів, що здійснюють перевезення пасажирів. Ми звертаємося до водіїв і кондукторів з прохання негайно повідомляти про такі факти, щоб ми могли оперативно відреагувати", - додав Фацевич.

Як повідомляли Українські Новини, киянку оштрафували на 17 тис. гривень за порушення правил карантину.

Також поліція склала протокол на порушника, який намагався зайти в салон без маски і розбив двері.

Більше новин про: Карантин Нацполіція Порушення правил Карантин в Україні Порушення режиму карантину

Це проблеми для літніх людей. Евакуйований україне...
Коронавірус зафіксували у ще однієї людини у Київс...
Поліція затримала 3 підозрюваних у збройній крадіж...
Порошенко біля Ради перебіг дорогу на червоне світ...
В Україні підтвердили 29 випадків Covid-19. Вірус дістався Харківської області
Коронавірус зафіксували у ще однієї людини у Київській області
Новини
Поліція склала вже 613 протоколів за порушення режиму карантину. Де найчастіше не дотримуються правил 22:31
МОЗ заявив про 39 випадків зараження коронавірусом, а Центр громадського здоров'я про 40 22:29 Інфографіка
Щоб проіндексувати пенсії уряд візьме в борг
Заступник голови офісу Президента Ковалів розповіла, за рахунок чого буде проведена індексація пенсій 21:56
Ліки для боротьби з коронавірусом звільнили від мита на ввезення 21:38
В Італії рекорд по смертності від коронавіруса: за добу загинуло 627 осіб 21:27
більше новин
В Італії від коронавірусу за добу померли 475 осіб. Дані на 19 березня 08:20 Інфографіка
Легалізація грального бізнесу дозволить пом'якшити вплив коронавірусу на економіку України, - експерти 15:34
Легалізація грального бізнесу дозволить усунути корупцію і створити робочі місця, - експерти 15:58
Легалізація грального бізнесу дасть бюджету в 2020 ~4,2 млрд для боротьби з наслідками коронавірусу, - експерти 15:43
Кадровий скандал в уряді: Чорнобильською зоною тепер керує фігурантка розслідування про продаж посад, - ЗМІ 09:49
більше новин
В Італії від коронавірусу за добу померли 475 осіб. Дані на 19 березня 08:20 Інфографіка
У гіпертоніків і курців шанси померти від коронавірусу вищі, - ВООЗ 16:31
У Київській області зафіксували другий випадок захворювання на коронавірус 13:32
Коронавірус. Фото: freepik
МОЗ підтвердив третій випадок коронавірусу в Києві 16:43
Володимир Пилипенко: надзвичайний стан - бути чи не бути 11:07 Думка
більше новин
Надзвичайну ситуацію ввели у Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok