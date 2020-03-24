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  • Колишня "Міс Італія" і зірка кіно померла від коронавірусу
24 березня 2020, вівторок, 11:56 73
Світ 2020-03-24T12:03:07+02:00
Українські Новини
Колишня "Міс Італія" і зірка кіно померла від коронавірусу

Колишня "Міс Італія" і зірка кіно померла від коронавірусу

Елизавета Кесельман
Італія, Смерть від коронавірусу, коронавірус в Італії
Італійська актриса Лючія Бозі. Фото: Вікіпедія
Італійська актриса Лючія Бозі. Фото: Вікіпедія

Відома італійська акторка Лючія Бозе, яка відома світу завдяки фільмам "Немає миру під оливами", "Хроніка одного кохання", "Рим, 11 годин", "Дама без камелій"та ін, померла у віці 89 років від інфекції коронавірусу, від якого по світу загинули понад 16 тис. осіб. Про це передає видання billboard.

Актриса померла 23 березня. Як відзначали фахівці, причиною смерті є похилий вік зірки, представники якого знаходяться в групі ризику.

Актриса Лючія Бозе народилася 8 січня 1931 року в Мілані. В юності вона працювала в міланській пекарні, але в 1947 році її життя кардинально змінилося. Лючія перемогла в конкурсі краси "Міс Італія".

В 1950-му відбувся кінодебют Бозе. Вона знялася у фільмі Де Сантиса "Немає миру під оливами", після чого кіно-кар'єра зірки почала успішно розвиватися.

Як повідомляли Українські Новини, українська акторка Ольга Куриленко розповіла, як їй вдалося вилікуватися від коронавірусу.

Також стало відомо, що зірка легендарного фільму "Іронія долі або З легким паром" Барбара Брильська хвора на онкологію.

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