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24 березня 2020, вівторок, 11:25 35
Світ 2020-03-24T13:30:03+02:00
Українські Новини
У Таїланді вводять надзвичайний стан і мають намір урізати роботу ЗМІ

У Таїланді вводять надзвичайний стан і мають намір урізати роботу ЗМІ

Елизавета Кесельман
режим надзвичайної ситуації, Таїланд, коронавірус в Таїланді
Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча.Фото: Twitter/TNAMCOT
Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча.Фото: Twitter/TNAMCOT

В той час, як кількість загиблих від коронавірусу по всьому світу досягла 16 тис. чоловік, прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча оголосив по всій країні надзвичайний стан. Про це передає агентство TNAMCOT в Twitter.

Наголошується, що режим НС триватиме близько місяця, і почне діяти з 26 березня. Як заявляє влада, надзвичайний стан має посприяти зупинці розвитку епідемії в країні.

Зокрема, в Таїланді від коронавірусу загинули близько 4 чоловік.

Крім того, надзвичайний стан дозволяє владі вводити комендантську годину, забороняти поїздки всередині країни і закривати підприємства без згоди відповідного органів.

Правоохоронці також будуть мати право цензурувати і закривати ЗМІ, якщо це буде визнано необхідним.

На даний момент в Таїланді 827 осіб заразилися коронавірусом. Ще 52 вилікувалися від інфекції.

Як повідомляли Українські Новини, Великобританія оголосила тотальний карантин. Людям заборонили без потреби залишати свої будинки.

Тим часом, в Україні підтвердили ще 11 випадків захворювання коронавірусною інфекцією.

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