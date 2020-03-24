"АТБ" вводить спеціальні години для обслуговування пенсіонерів

Компанія "АТБ-Маркет", яка підвищила ціни на продукти, вирішила визначити спеціальний час для обслуговування людей похилого віку.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Враховуючи те, що магазини мережі АТБ відвідує велика кількість людей похилого віку, а як відомо саме вони зараз знаходяться в групі найбільшого ризику при зараженні коронавірусом, компанія вводить регламентний час для пенсіонерів. Щодня, на період карантину, з 9:00 до 10:00 ранку магазини мережі АТБ чекають пенсіонерів і літніх людей для здійснення безпечних покупок", - сказано в ньому.

Керівництво мережі просить інших покупців поставитися з розумінням до таких нововведень і вибрати для себе інший час для відвідування магазинів, щоб надати пенсіонерам без зайвих ризиків для здоров'я і черг зробити необхідні закупівлі.

Як повідомляли Українські Новини, мережа АТБ запускає пілотний проект з доставки товарів додому покупцям.

Раніше "АТБ-Маркет" обмежив продаж товарів в одні руки.