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24 березня 2020, вівторок, 12:05 62 Доповнено
Політика 2020-03-24T13:00:03+02:00
Українські Новини
Кличко дає екстрений брифінг з коронавірусу в Києві: онлайн-трансляція

Кличко дає екстрений брифінг з коронавірусу в Києві: онлайн-трансляція

Надежда Комендантова
Віталій Кличко, Брифінг, коронавірус в Києві

В той час, як кількість хворих в Києві зросла до 28 осіб, і столиця продовжує бути епіцентром захворюваності в Україні, у вівторок, 24 березня відбудеться онлайн-конференція голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка щодо ситуації в Києві в умовах введених протиепідемічних заходів і обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавирусной інфекції (COVID 19).

Онлайн-трансляція брифінгу, який розпочнеться о 12.00, відбудеться на офіційному порталі Києва, на сайті мера Києва, на YouTube каналі КМДА на Facebook-сторінці КМДА і на Facebook-сторінці Віталія Кличка.

Також подивитися трансляцію можна на телеканалі "Київ".

Як повідомляли Українські Новини, Київ зупинив пасажирський транспорт для запобігання поширення коронавіруса.

Тим часом у київських магазинах і аптеках ввели обмеження за кількістю відвідувачів.

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