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24 березня 2020, вівторок, 10:20 10
Силові структури 2020-03-24T11:15:01+02:00
Українські Новини
Самоізоляцію можуть почати перевіряти за допомогою мобільних операторів, - Геращенко

Самоізоляцію можуть почати перевіряти за допомогою мобільних операторів, - Геращенко

Елизавета Драбкина
Карантин, Антон Геращенко, мобільні оператори, Коронавірус, самоізоляція
Антон Геращенко. Фото: Facebook/Антон Геращенко
Антон Геращенко. Фото: Facebook/Антон Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко припускає використання мобільних даних для контролю самоізоляції громадян, що повернулися з-за кордону.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Він зазначив, що поліція почала отримувати в автоматизованому порядку інформацію від прикордонників по українцям, які підписали особисті зобов'язання про 14-денний карантин шляхом самоізоляції.

Геращенко наголосив, що десятки тисяч дільничних і патрульних поліцейських приступають до масового вибіркового контролю умов дотримання карантину.

"Не виключаю, що цих заходів буде недостатньо і за прикладом Південної Кореї, Ізраїлю та Польщі державі доведеться звернутися до мобільних операторів і банків, щоб контролювати умови карантину через моніторинг мобільних мереж", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство внутрішніх справ направило в регіони експрес-тести, що прибули з Китаю, і засоби захисту для медиків і підрозділів правоохоронців.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджених випадки коронавіруса, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків.

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