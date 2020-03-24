Самоізоляцію можуть почати перевіряти за допомогою мобільних операторів, - Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко припускає використання мобільних даних для контролю самоізоляції громадян, що повернулися з-за кордону.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Він зазначив, що поліція почала отримувати в автоматизованому порядку інформацію від прикордонників по українцям, які підписали особисті зобов'язання про 14-денний карантин шляхом самоізоляції.

Геращенко наголосив, що десятки тисяч дільничних і патрульних поліцейських приступають до масового вибіркового контролю умов дотримання карантину.

"Не виключаю, що цих заходів буде недостатньо і за прикладом Південної Кореї, Ізраїлю та Польщі державі доведеться звернутися до мобільних операторів і банків, щоб контролювати умови карантину через моніторинг мобільних мереж", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство внутрішніх справ направило в регіони експрес-тести, що прибули з Китаю, і засоби захисту для медиків і підрозділів правоохоронців.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджених випадки коронавіруса, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків.