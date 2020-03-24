Зеленський закликав церкви проводити богослужіння онлайн

Президент Володимир Зеленський закликає церкви проводити богослужіння онлайн, щоб не створювати скупчення людей і не сприяти поширенню коронавірусу, від якого загинули вже більше 16 тис. чоловік по всьому світу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Президента, передають Українські Новини.

"Дякую тим главам церков, які розуміють небезпеку і проводять богослужіння без людей, в режимі онлайн. Впевнений, що й інші голови (церков) приєднаються до такої вимушеної практики. Адже сьогодні людям дійсно дуже потрібна віра, але не менше, їм потрібна елементарна безпека", - сказав Президент.

Глава держави також закликав громадян залишатися вдома і не виходити на вулицю без крайньої необхідності.

Зеленський зазначив, що навіть найбагатші країни світу визнають неготовність своїх медичних систем витримати великі навантаження від кількості хворих на коронавірус.

Тому він підкреслив, що завдання номер один - мінімізувати поширення вірусу.

Як захиститися від коронавірусу:

уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція - 1,5 метра;

не торкайтеся до свого обличчя, в тому числі до очей, носа і рота;

термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;

у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса

Як повідомляли Українські Новини, в ПЦУ не послухалися патріарха Варфоломія і не збираються припиняти богослужіння.

Також ПЦУ закликає парафіян не цілувати ікони.