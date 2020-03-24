підписатися на розсилку
27.35 28.25
29.35 30.4
˟
24 березня 2020, вівторок, 09:12 22
Президент 2020-03-24T11:15:02+02:00
Українські Новини
Зеленський закликав церкви проводити богослужіння онлайн

Зеленський закликав церкви проводити богослужіння онлайн

Анна Рудык
Володимир Зеленський, ПЦУ, Церква, Коронавірус, Карантин в Україні
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський закликає церкви проводити богослужіння онлайн, щоб не створювати скупчення людей і не сприяти поширенню коронавірусу, від якого загинули вже більше 16 тис. чоловік по всьому світу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Президента, передають Українські Новини.

"Дякую тим главам церков, які розуміють небезпеку і проводять богослужіння без людей, в режимі онлайн. Впевнений, що й інші голови (церков) приєднаються до такої вимушеної практики. Адже сьогодні людям дійсно дуже потрібна віра, але не менше, їм потрібна елементарна безпека", - сказав Президент.

Глава держави також закликав громадян залишатися вдома і не виходити на вулицю без крайньої необхідності.

Зеленський зазначив, що навіть найбагатші країни світу визнають неготовність своїх медичних систем витримати великі навантаження від кількості хворих на коронавірус.

Тому він підкреслив, що завдання номер один - мінімізувати поширення вірусу.

Як захиститися від коронавірусу:

  • уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція - 1,5 метра;
  • не торкайтеся до свого обличчя, в тому числі до очей, носа і рота;
  • термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;
  • у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусаЯк захиститися від коронавіруса

Як повідомляли Українські Новини, в ПЦУ не послухалися патріарха Варфоломія і не збираються припиняти богослужіння.

Також ПЦУ закликає парафіян не цілувати ікони.

Більше новин про: Володимир Зеленський ПЦУ Церква Коронавірус Карантин в Україні

Стало відомо з якими олігархами зустрічався Зеленс...
Реакція ПЦУ на карантин показала, що Епіфаній мало...
Онлайн-трансляції богослужінь та дистанція в 1,5 м...
Українська фармацевтика не постраждає від заборони...
За добу в Україні 11 нових випадків коронавірусу. Київ став епіцентром захворювання
В Італії від коронавірусу загинули понад 6 тис. осіб. Дані на 24 березня
Новини
"АТБ" вводить спеціальні години для обслуговування пенсіонерів 11:11
Президент Ізраїлю читає онлайн-казки дітям.Фото: facebook/ReuvenRivlin
Президент Ізраїлю допомагає батькам відпочити під час карантину, читаючи казки онлайн дітям 11:00
Зеленський почав оплачувати роботу Єрмака, а Мендель підвищив оклад 10:51 Документ
Сьогодні Кличко дасть екстрений брифінг з коронавірусу в Києві 10:50
Долар і євро злетіли. Курс валют 24 березня 10:35
більше новин
Зараження. Фото: Вікіпедія
На тлі пандемії коронавірусу став популярним фільм "Зараження" з Метом Деймоном 18:39
Ярославський привіз лабораторні ПЛР-тести в Харків 19:31
Щоб доплатити пенсіонерам по 1000 гривень необхідно прийняти закон
Пенсійний фонд розповів, що необхідно зробити для виплати пенсіонерам по 1000 гривень 08:33
За добу в МОЗ надійшла 81 підозра на коронавірус: карта розповсюдження 11:57
Координатор "Великого будівництва" Юрій Голик: Будівництво доріг в результаті поповнює бюджети всіх рівнів 14:51
більше новин
В Україні офіційно підтверджено 63 випадки коронавірусу 21:32 Інфографіка
Зараження. Фото: Вікіпедія
На тлі пандемії коронавірусу став популярним фільм "Зараження" з Метом Деймоном 18:39
Коронавірус. Фото: pixabay.com
В Італії за добу понад 5 тис. нових заражених коронавірусом. Дані на 23 березня 08:44
Росія дозволила в'їзд на свою територію жителям "ДНР" і "ЛНР" 16:47
Прес-центр ІА "Українські Новини" працює! 14:32
більше новин
МВФ прийме рішення щодо України в найближчі два тижні, - Офіс Президента
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok