В ПЦУ не послушались патриарха Варфоломея и не собираются приостанавливать богослужения

После того, как в ПЦУ заявили, что обряд причастия в условиях пандемии коронавируса безопасен, православная церковь Украины решила не приостанавливать богослужения в связи с призывом Вселенского патриарха Варфоломея к церквям прекратить их проведение до апреля.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер ПЦУ, архиепископ Евстратий (Зоря).

"Это (призыв Варфоломея) касается епархий Константинопольского патриархата", — сказал он.

По его словам, для ПЦУ это ничего не означает.

Он подчеркнул, что в связи с карантином ПЦУ приняла ряд ограничительных мер в своих церквях, в частности рекомендовала прихожанам поклоняться святыням без их целования.

Ранее Варфоламей призвал церкви прекратить службы и обряды до конца марта в целях борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщали Українськi Новини, ПЦУ намерена проводить трансляции богослужений из-за карантина.

Православная церковь Украины намерена проводить трансляции богослужений из-за карантина в связи с распространением коронавируса.

В Православной церкви Украины обратились к верующим и напомнили, что соблюдение поста — это не просто добровольный отказ от пищи, а способ очищения души.