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24 березня 2020, вівторок, 08:44 117 Карта
Медицина 2020-03-24T11:17:39+02:00
Українські Новини
В Італії від коронавірусу загинули понад 6 тис. осіб. Дані на 24 березня

В Італії від коронавірусу загинули понад 6 тис. осіб. Дані на 24 березня

Анна Рудык
Коронавірус, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Європі, коронавірус в Італії
Коронавірус
Коронавірус

За добу 23 березня, коли в Україні кількість заражених коронавірусом збільшилася до 83 людей, по всьому світу цифра заражених підібралася до 400 тис. осіб. Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам світу.

Всього налічується 381 598 хворих станом на ранок 24 березня. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 16 559 осіб з початку поширення вірусу.

Також вилікувались 101 806 осіб по всьому світу, в той час як в Україні поки тільки один офіційно підтверджений випадок одужання.

Незважаючи на те, що в Китаї найбільша кількість випадків зараження коронавірусом (81 552), в Італії він поширюється з високою швидкістю, тут налічують 63 927 хворих і найбільше смертей - 6 077. У той час як в Китаї загинули від коронавірусу 3 160 осіб за період епідемії.

На третьому місці з захворюваності перебувають США, де заразилися вже 46 438 чоловік, загинули 565.

Країни, які входять в першу десятку з захворюваності коронавірусом:

  • Іспанія - 35 136 випадків, 2 311 з них летальні;
  • Німеччина - 23 921 випадок, 123 летальних;
  • Іран - 23 049 випадків, 1 812 загиблих;
  • Франція - 20 123 випадки, 860 летальних;
  • Південна Корея - 9 037 випадків, 120 загиблих;
  • Швейцарія - 8 795 випадків, 120 з них летальних;
  • Великобританія - 6 726 випадків, 335 летальних.

Як захиститися від коронавірусу:

  • уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція - 1,5 метра;
  • не торкайтеся до свого обличчя, в тому числі до очей, носа і рота;
  • термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;
  • у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, Київ зупинив пасажирський транспорт для запобігання поширенню коронавірусу.

Також у київських магазинах і аптеках ввели обмеження за кількістю відвідувачів.

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