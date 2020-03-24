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24 марта 2020, вторник, 00:00 12
Общество 2020-03-24T00:03:46+02:00
Українські Новини
23 марта количество заболевших коронавирусом увеличилось на 10 человек до 83

23 марта количество заболевших коронавирусом увеличилось на 10 человек до 83

Ольга Фандорина
Коронавирус, коронавирус в Украине, Статистика по коронавирусу, Заболеваемость коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине 23 марта, по предварительным данным, увеличилось на 10 случаев до 83 по сравнению с данными 22 марта.

Об этом заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил в эфире ток-шоу "Свобода слова" на канале ICTV, передают Українськi Новини.

Он отметил, что данная информация является предварительной, окончательные данные будут обнародованы завтра утром.

Для защиты от вируса, в первую очередь нужно придерживаться таких правил:

  1. Регулярно мыть руки теплой водой с мылом напротяжении 20-40 секунд. Если нет такой возможности, руки следует обработать дезинфектором с содержанием спирта не меньше, чем 60%
  2. Стирать регулярно детские вещи и плюшевые игрушки согласно инструкции производителя. Если возможно, стирать вещи следует при наивысшем температурном режиме и тщательно их сушить
  3. Избегать контакта с теми, кто чихает и кашляет
  4. Ежедневно дезинфицировать поверхности, к которым прикасаются в помещениях: столы, кресла с твердыми спинками, дверные ручки, выключатели, пульты, туалеты, и тд.

Как сообщали Українські Новини, Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса.

Тем временем в киевских магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей.

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