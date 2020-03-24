23 марта количество заболевших коронавирусом увеличилось на 10 человек до 83

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине 23 марта, по предварительным данным, увеличилось на 10 случаев до 83 по сравнению с данными 22 марта.

Об этом заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил в эфире ток-шоу "Свобода слова" на канале ICTV, передают Українськi Новини.

Он отметил, что данная информация является предварительной, окончательные данные будут обнародованы завтра утром.

Для защиты от вируса, в первую очередь нужно придерживаться таких правил:

Регулярно мыть руки теплой водой с мылом напротяжении 20-40 секунд. Если нет такой возможности, руки следует обработать дезинфектором с содержанием спирта не меньше, чем 60% Стирать регулярно детские вещи и плюшевые игрушки согласно инструкции производителя. Если возможно, стирать вещи следует при наивысшем температурном режиме и тщательно их сушить Избегать контакта с теми, кто чихает и кашляет Ежедневно дезинфицировать поверхности, к которым прикасаются в помещениях: столы, кресла с твердыми спинками, дверные ручки, выключатели, пульты, туалеты, и тд.

Как сообщали Українські Новини, Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса.

Тем временем в киевских магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей.