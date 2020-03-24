На Донбасі бойовики поранили двох захисників України

Вчора, 23 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Поранення отримали двоє українських військових. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Восток" було зафіксовано три обстрілу.

"Вчора, 23 березня, в результаті обстрілів ворога два військовослужбовців збройних сил отримали поранення. З початку поточної доби російські окупаційні війська двічі обстріляли наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід". Військовослужбовці Об'єднаних сил прийняли необхідні заходи для припинення вогневої провокації супротивника. За поточну добу втрат немає", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики обстріляли автомобіль ЗСУ з продуктами харчування. Двоє військових поранені.

Також позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) також ввели заходи для запобігання поширення коронавірусу, а на час карантину Україні скасували військовий призов.