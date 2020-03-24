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24 березня 2020, вівторок, 00:00 22
Суспільство 2020-03-24T00:03:22+02:00
Українські Новини
23 березня кількість хворих коронавірусом збільшилася на 10 осіб до 83

23 березня кількість хворих коронавірусом збільшилася на 10 осіб до 83

Ольга Фандорина
Коронавірус, коронавірус в Україні, статистика коронавірусу, Захворюваність на коронавірус
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом в Україні 23 березня, за попередніми даними, збільшилося на 10 випадків до 83 порівняно з даними 22 березня.

Про це заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на каналі ICTV, передають Українські Новини.

Він зазначив, що дана інформація є попередньою, остаточні дані будуть оприлюднені завтра вранці.

Для захисту від вірусу, в першу чергу потрібно дотримуватися таких правил:

  1. Регулярно мити руки теплою водою з милом протягом 20-40 секунд. Якщо немає такої можливості, руки слід обробити дезінфектором із вмістом спирту не менше, ніж 60%
  2. регулярно Прати дитячі речі і плюшеві іграшки згідно інструкції виробника. Якщо можливо, прати речі слід при найвищому температурному режимі і ретельно їх сушити
  3. Уникати контакту з тими, хто чхає і кашляє
  4. Щодня дезінфікувати поверхні, до яких торкаються в приміщеннях: столи, крісла з твердими спинками, дверні ручки, вимикачі, пульти, туалети, і тд.

Як повідомляли Українські Новини, Київ зупинив пасажирський транспорт для запобігання поширення коронавіруса.

Тим часом у київських магазинах і аптеках ввели обмеження за кількістю відвідувачів.

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