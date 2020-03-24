23 березня кількість хворих коронавірусом збільшилася на 10 осіб до 83

Кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом в Україні 23 березня, за попередніми даними, збільшилося на 10 випадків до 83 порівняно з даними 22 березня.

Про це заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на каналі ICTV, передають Українські Новини.

Він зазначив, що дана інформація є попередньою, остаточні дані будуть оприлюднені завтра вранці.

Для захисту від вірусу, в першу чергу потрібно дотримуватися таких правил:

Регулярно мити руки теплою водою з милом протягом 20-40 секунд. Якщо немає такої можливості, руки слід обробити дезінфектором із вмістом спирту не менше, ніж 60% регулярно Прати дитячі речі і плюшеві іграшки згідно інструкції виробника. Якщо можливо, прати речі слід при найвищому температурному режимі і ретельно їх сушити Уникати контакту з тими, хто чхає і кашляє Щодня дезінфікувати поверхні, до яких торкаються в приміщеннях: столи, крісла з твердими спинками, дверні ручки, вимикачі, пульти, туалети, і тд.

Як повідомляли Українські Новини, Київ зупинив пасажирський транспорт для запобігання поширення коронавіруса.

Тим часом у київських магазинах і аптеках ввели обмеження за кількістю відвідувачів.