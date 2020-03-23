У МОЗ спалах коронавіруса в Україні вважають неминучим

Міністерство охорони здоров'я вважає неминучим спалах коронавірусної хвороби і сподівається уникнути пікових навантажень на систему охорони здоров'я з допомогою введених обмежувальних заходів та наданих громадянам рекомендацій, а більшість українців перехворіють коронавірусом в легкій формі.

Про це заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на каналі ICTV, передають Українські Новини.

"Я був би дуже радий, якби в Україні не настав пік, тому що те, що ми приймаємо, - для того, щоб розтягнути у часі нашу спалах коронавирусной хвороби, яка в Україні відбудеться, ми цього не пройдемо, головне, запобігти пік. Пік - це параліч системи охорони здоров'я, пік - велике навантаження на систему охорони здоров'я, пік призведе до того, що можуть бути проблеми в наданні медичної допомоги", - сказав він.

Ляшко закликав громадян дотримуватися рекомендацій і заходів, що дозволить розтягнути спалах в часі.

"І тут я вам гарантую, якщо нам вдасться відійти від піку, наша система охорони здоров'я надасть медичну допомогу всім, хто її потребуватиме", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом в Україні 23 березня, за попередніми даними, збільшилося на 10 випадків до 83 порівняно з даними 22 березня.

19 березня Міністерство охорони здоров'я заявило, що очікує надходження хірургічних масок для продажу в аптечних мережах до 22 березня.

Тим часом в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання коронавірусом COVID-19, з яких 29 зафіксовано в Києві. Таким чином, столиця стала епіцентром захворюваності коронавірусом.