підписатися на розсилку
27.05 28.1
29 30.35
˟
  • Новини
  • Політика
  • У заступника голови Харківської облради підтвердили коронавірус
23 березня 2020, понеділок, 18:46 5
Політика 2020-03-23T23:30:04+02:00
Українські Новини
У заступника голови Харківської облради підтвердили коронавірус

У заступника голови Харківської облради підтвердили коронавірус

Ольга Фандорина
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус у чиновників, Володимир Скоробагач
Володимир Скоробагач. Фото: Володимир Скоробагач / Facebook
Володимир Скоробагач. Фото: Володимир Скоробагач / Facebook

У заступника голови Харківської обласної ради Володимира Скоробагача підтвердили зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна.

Повідомляється, що аналізи Скоробагача на коронавірус, надіслані в одну з лабораторій у Німеччині, дали позитивний результат.

При цьому наголошується, що на даний момент Скоробагач знаходиться в одній з лікарень столиці. У нього діагностували пневмонію. На стаціонарному лікуванні перебуває і його дружина Вікторія.

20 березня в Києві був госпіталізований з підозрою на коронавірус Володимир Скоробагач.

Також раніше одного з депутатів Франції Жана-Люка-Рейтцера госпіталізували з підтвердженим діагнозом "коронавірусна інфекція".

Як повідомляли Українські Новини, Шахов, хворий коронавірусом, відвідував засідання комітету з питань екологічної політики і природокористування парламенту після приїзду з-за кордону.

Після цього коронавірус виявили у дружини нардепа Шахова.

Тим часом у МОЗ повідомили, що кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом в Україні станом на 21:00 збільшилася на 6.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні коронавірус у чиновників Володимир Скоробагач

Ціну на газ для населення знизили на умовах ПСО на 14% через карантин і кризи
В Івано-Франківську померла ще одна жінка, у якої підозрювали коронавірус
Новини
В Україні вже випробують перші вітчизняні тест-системи для діагностики коронавіруса, - МОЗ 00:06
23 березня кількість хворих коронавірусом збільшилася на 10 осіб до 83 00:00
У МОЗ спалах коронавіруса в Україні вважають неминучим 23:55
В Україні щодня виробляють півмільйона медичних масок: проте в аптеках їх немає 23:41
Немає необхідності вводити надзвичайний стан, - Шмигаль 23:27
більше новин
Зараження. Фото: Вікіпедія
На тлі пандемії коронавірусу став популярним фільм "Зараження" з Метом Деймоном 18:39
В Італії від COVID-19 за добу померли 793 людини. Дані коронавірусу на 22 березня 08:19 Карта
Ярославський привіз лабораторні ПЛР-тести в Харків 19:31
За добу в МОЗ надійшла 81 підозра на коронавірус: карта розповсюдження 11:57
Щоб доплатити пенсіонерам по 1000 гривень необхідно прийняти закон
Пенсійний фонд розповів, що необхідно зробити для виплати пенсіонерам по 1000 гривень 08:33
більше новин
В Україні офіційно підтверджено 63 випадки коронавірусу 21:32 Інфографіка
Коронавірус. Фото: pixabay.com
В Італії за добу понад 5 тис. нових заражених коронавірусом. Дані на 23 березня 08:44
В Італії від COVID-19 за добу померли 793 людини. Дані коронавірусу на 22 березня 08:19 Карта
Росія дозволила в'їзд на свою територію жителям "ДНР" і "ЛНР" 16:47
Прес-центр ІА "Українські Новини" працює! 14:32
більше новин
Українцям заборонили покидати Україну: заборонені туристичні поїздки за кордон
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok