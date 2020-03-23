У заступника голови Харківської облради підтвердили коронавірус

У заступника голови Харківської обласної ради Володимира Скоробагача підтвердили зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна.

Повідомляється, що аналізи Скоробагача на коронавірус, надіслані в одну з лабораторій у Німеччині, дали позитивний результат.

При цьому наголошується, що на даний момент Скоробагач знаходиться в одній з лікарень столиці. У нього діагностували пневмонію. На стаціонарному лікуванні перебуває і його дружина Вікторія.

20 березня в Києві був госпіталізований з підозрою на коронавірус Володимир Скоробагач.

Також раніше одного з депутатів Франції Жана-Люка-Рейтцера госпіталізували з підтвердженим діагнозом "коронавірусна інфекція".

Як повідомляли Українські Новини, Шахов, хворий коронавірусом, відвідував засідання комітету з питань екологічної політики і природокористування парламенту після приїзду з-за кордону.

Після цього коронавірус виявили у дружини нардепа Шахова.

Тим часом у МОЗ повідомили, що кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом в Україні станом на 21:00 збільшилася на 6.