Після істотних морозів в Україну увірветься весняне тепло

Магнолії в саду. Фото: Микола Тимченко, "День"

Магнолії в саду. Фото: Микола Тимченко, "День"

У вівторок, 24 березня, за прогнозом погоди майже у всіх областях України очікується сонячна погода.

Про це йдеться в повідомленні синоптика Наталки Діденко у соціальній мережі Facebook.

"Прогностичні карти показують, що завтра наше небо буде вільне від хмар (карта), хіба що трохи - на Півдні, повсюди опадів не очікується, світитиме сонце. Антициклон. Це - з кращих новин. Менш комфортні прогностичні синоптичні обставини - завтра передбачається сильний північно-східний вітер (на Півночі України - слабший, лише помірний)", - написала вона.

Зі слів Діденко, в Україні збережеться морозна погода, вночі до -3..-8 градусів. Вдень буде плюсова температура, але все одно холодно, максимально +2..+6 градусів.

У Києві вівторок очікується холодним, вночі -3..-5 градусів, вдень +2..+4 градуси. Але у столиці світитиме сонце.

Надалі температура повітря в Україні почне поступово підвищуватися і вже з четверга відчутно потепліє: спочатку +7..+12, на Півдні до +15 градусів, ближче до вихідних +10..+16 градусів.

Увесь тиждень опадів не буде, світитиме сонце.

Синоптик закликала не піддаватися спокусі весняного сонця та залишатися вдома.

Прогноз погоди Карта зі сторінки Facebook Наталки Діденко

Як повідомляли Українські Новини, в Україну йдуть морози, хуртовини та шквали вітру.

Раніше синоптики дали страхітливий довгостроковий прогноз з природними катаклізмами, засухами та потопами.