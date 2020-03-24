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24 березня 2020, вівторок, 06:00 18
Життя 2020-03-24T08:30:02+02:00
Українські Новини
Після істотних морозів в Україну увірветься весняне тепло

Після істотних морозів в Україну увірветься весняне тепло

Ярина Вацяк
Погода, Заморозки, Прогноз погоди, погода в Україні, потепління, Похолодання, погода на тиждень
Магнолії в саду. Фото: Микола Тимченко,
Магнолії в саду. Фото: Микола Тимченко, "День"

У вівторок, 24 березня, за прогнозом погоди майже у всіх областях України очікується сонячна погода.

Про це йдеться в повідомленні синоптика Наталки Діденко у соціальній мережі Facebook.

"Прогностичні карти показують, що завтра наше небо буде вільне від хмар (карта), хіба що трохи - на Півдні, повсюди опадів не очікується, світитиме сонце. Антициклон. Це - з кращих новин. Менш комфортні прогностичні синоптичні обставини - завтра передбачається сильний північно-східний вітер (на Півночі України - слабший, лише помірний)", - написала вона.

Зі слів Діденко, в Україні збережеться морозна погода, вночі до -3..-8 градусів. Вдень буде плюсова температура, але все одно холодно, максимально +2..+6 градусів.

У Києві вівторок очікується холодним, вночі -3..-5 градусів, вдень +2..+4 градуси. Але у столиці світитиме сонце.

Надалі температура повітря в Україні почне поступово підвищуватися і вже з четверга відчутно потепліє: спочатку +7..+12, на Півдні до +15 градусів, ближче до вихідних +10..+16 градусів.

Увесь тиждень опадів не буде, світитиме сонце.

Синоптик закликала не піддаватися спокусі весняного сонця та залишатися вдома.

Прогноз погоди Карта зі сторінки Facebook Наталки ДіденкоПрогноз погоди Карта зі сторінки Facebook Наталки Діденко

Як повідомляли Українські Новини, в Україну йдуть морози, хуртовини та шквали вітру.

Раніше синоптики дали страхітливий довгостроковий прогноз з природними катаклізмами, засухами та потопами.

 

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