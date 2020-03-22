До 10 см снега: в Украину идут морозы, метели и шквалы ветра

На выходных в Украину пришла непогода, а в столице уже утром в восксенье выпал снег. Однако в ближайшие дни ситацию усугубить резкое похолодание, снегопады и штормовой ветер. в частности, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о приходе морозов и порывах ветра 15-20 м/с.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини.

"В связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое снижение температуры ночью до 1-7 градусов мороза, днем до 3 градусов тепла - 3 градусов мороза, на юге и востоке ночью около 0 градусов, днем до 2-7 градусов тепла. 22-23 марта похолодание будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м/с (1-й уровень опасности, желтый) и осадками", - сказано в нем.

В частности, в западных, северных, центральных и Харьковской областях ожидается дождь и мокрый снег, местами - образование снежного покрова высотой 1-3 см, на дорогах гололедица.

В Карпатах 22 марта значительный cнег, 23 марта небольшой снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица (1-й уровень опасности, желтый).

Ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, что приведет к нарушению движения транспорта на автодорогах в горной местности.

24-25 марта сохранится холодная погода без осадков.

При этом 22-23 марта в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3-й уровень).

Как сообщали Українськi Новини, 22 марта в Киеве облачно, ночью небольшой, а днем умеренный мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Согласно прогнозу, похолодание в Украине продлится до второй половины недели.

Ранее синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае.