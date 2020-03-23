подписаться на рассылку
27.05 28.1
29 30.35
˟
23 марта 2020, понедельник, 21:00 231
Общество 2020-03-23T21:00:02+02:00
Українські Новини
Январские морозы до -14 и снег: прогноз погоды на вторник

Январские морозы до -14 и снег: прогноз погоды на вторник

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Заморозки. Фото: pixabay
Заморозки. Фото: pixabay

24 марта в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6 градусов, днем +2…+4 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только в Карпатах ночью небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 градусов, днем +2…+7 градусов.

В Карпатах ночью местами небольшой снег, днем без осадков, температура ночью -9…-14 градусов, днем -3…-8 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью -6…-8 градусов, днем +1…+3 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью -5…-7 градусов, днем +1…+3 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью -2…-4 градуса, днем +3…+5 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 градусов, днем +2…+7 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 градусов, в Днепропетровской и Кировоградской областях -2…-8 градусов; днем +2…+7 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, только в Донецкой и Луганской областях днем местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 градусов, в Донецкой области -1…-6 градусов; днем +2…+7 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только в Запорожской области днем местами небольшой снег, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью 0…+2 градуса, днем +5…+7 градусов.

Также Українські Новини писали, как продуктивно работать дома и не отвлекаться: советы психолога на время карантина.

Также мы писали о том, как пережить карантин, а также о том, как сохранить психическое здоровье на карантине.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине погода в Карпатах погода в Одессе

Арктический антициклон принесет мороз со снегом: в...
Ударят морозы до -12 и заметет снегом: прогноз пог...
До 10 см снега: в Украину идут морозы, метели и шк...
Вторгнется арктический холод и парализует дороги: ...
Цену на газ для населения снизили на условиях ПСО на 14% из-за карантина и кризиса
В Ивано-Франковске умерла еще одна женщина, у которой подозревали коронавирус
Новости
В поезде из Беларуси и Прибалтики больных коронавирусом не нашли 21:55 Дополнено
В Ломбардии выписали "нулевого пациента", с которого началась локальная вспышка коронавируса 21:54
Что такое самоизоляция и как ее правильно организовать: ответы Центра общественного здоровья 21:50
У депутата Рады Горбенко подтвердили коронавирус: из Украины он не выезжал 21:32
Кремль обвиняет крымскотатарского лидера Рефата Чубарова в организации массовых беспорядков в 2014 году 21:17
больше новостей
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Ударят морозы до -12 и заметет снегом: прогноз погоды на начало недели 21:00 Карта
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Во Львовской области коронавирус подозревают почти у 100 человек 08:15 Инфографика
Страховые взносы могут уменьшить пенсию: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30 Инфографика
больше новостей
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
Сергей Вельможный
У второго депутата и его сына подтвердили коронавирус, - Шахов 22:28 Дополнено
Филарет Фото: УПЦ
Причина коронавируса — однополые браки, — Филарет 14:39
Украинцам на время карантина должны ежемесячно доплачивать 3 тыс. гривен пособия, - Аваков 11:09
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
больше новостей
Украинцам запретили покидать Украину: запрещены туристические поездки за границу
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok