В поїзді з Білорусі та Прибалтики хворих на коронавірус не було

5 осіб з поїзда з евакуйованими з Білорусі та Прибалтики українцями проходять перевірку на коронавірус.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко повідомив в ефірі каналу "112 Україна", передають Українські Новини.

"За результатами скринінгу, який проводився прикордонниками разом з працівниками карантинно-санітарного підрозділу, були виявлені люди з підвищеною температурою. Це 5 осіб. Їх забрали за алгоритмом в медичний пункт. І в цьому медпункті вони проходять тестування на коронавірус", - сказав Ляшко.

Він повідомив, що на даний момент поїзд стоїть на санітарній стоянці.

Ляшко зазначив, що люди, у яких виявлять вірус, будуть госпіталізовані.

Рішення стосовно інших пасажирів буде прийнято після отримання результатів обстеження.

Він повідомив, що в поїзді перебуває близько 100 осіб.

Пізніше стало відомо, що у 5 пасажирів поїзда з евакуйованими з Латвії українцями коронавірусу не розпізнано.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Результати швидких тестів на COVID-19 у всіх 5 пасажирів негативні, тобто коронавірусної інфекції не виявлено", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, всі пасажири пройшли температурний скринінг.

У 5 людей було встановлено підозру на коронавірус.

Їм провели швидкі тести на наявність коронавірусної інфекції.

На час їх виконання поїзд залишався на санітарної зупинці.

Всі евакуйовані підписали обов'язкову згоду на самоізоляцію, за ними буде вестися медико-санітарний нагляд.

Як повідомляли Українські Новини, акціонерне товариство "Укрзалізниця" призначила ще один поїзд Інтерсіті+ "Перемишль - Київ" для евакуації українців з Польщі 23 березня.

Раніше більше 3,6 тис. українців просили МЗС допомогти з поверненням додому.