НБУ продав на міжбанку $50 млн для утримання курсу гривні

Національний банк у понеділок продав на міжбанківському валютному ринку 50 млн доларів для стримування девальвації.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Національний банк продавав валюту для згладжування надмірних коливань. Втім, сьогодні, інтервенції з продажу валюти становив лише 50 млн дол. США, на відміну від минулих тижнів, коли ми продавали по 100-300 млн дол. США щодня", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що інтенсивність коливань на валютному ринку ослабла, ринок виглядає більш збалансованим.

Торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися на рівні близькому до 28 гривень за долар, після котирування впали до рівня близько 27,6-27,7 гривень за долар.

В прес-службі банку також відзначають, що в останні дні спостерігається збільшення кількості продавців валюти на міжбанку. Крім цього, впав попит на валюту з боку фізичних осіб.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Національний банк вперше за довгий час почав купувати валюту на міжбанку.

Раніше із-за припинення авіаперевезень в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти.

Гривня в цей час почала поступово зростати.