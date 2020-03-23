підписатися на розсилку
27.05 28.1
29 30.35
˟
23 березня 2020, понеділок, 19:20 7
Президент 2020-03-24T00:15:03+02:00
Українські Новини
Зеленський оголосив, що коронавірус скидає маски з людей

Зеленський оголосив, що коронавірус скидає маски з людей

Ольга Фандорина
Володимир Зеленський, Коронавірус, коронавірус в Україні, Звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців про ситуацію з коронавірусом в країні заявив, що вірус - скидає маски з людей, передають Українські Новини.

"У цій ситуації є певний парадокс: всім рекомендовано носити маски, але коронавірус, насправді, скидає маски з людей. Хто готовий допомагати, а хтось, заробляючи на людській біді, підвищуючи ціни і притримуючи маски на складах, намагається продати респіратори за кордон. Всі ці дії отримають не тільки моральну оцінку суспільства, але і юридичну оцінку відповідних правоохоронних органів", - сказав Президент Володимир Зеленський.

Зеленський також закликав політиків у складні для країни часи не займатися політичним "хайпом", що, за його словами, фактично дорівнює мародерству.

"Ви говорите, що влада введе надзвичайний стан, щоб під шумок протягнути якісь непопулярні рішення. Можу сказати тільки одне: не судіть інших по собі, по своєму досвіду, за своїм, якщо їх так можна назвати, життєвим принципам", - сказав він.

Президент підкреслив, що будь-які кроки влади мають єдину мету - зберегти життя та здоров'я українців.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський допускає введення надзвичайного стану в Україні при необхідності.

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець вважає за необхідне введення надзвичайного стану через коронавіруса.

Тим часом, українцям заборонили покидати Україну: заборонені будь-які поїздки за кордон.

16 березня Зеленський розкритикував депутатів за рішення піти на карантин через коронавіруса. 18 березня виявилося, що депутат Верховної Ради підхопив коронавірус.

Більше новин про: Володимир Зеленський Коронавірус коронавірус в Україні Звернення Зеленського

Нормандський саміт можуть провести онлайн у зв'язк...
Що таке самоізоляція і як її правильно організуват...
Замовники і організатори заворушень у Нових Санжар...
Новий випадок зараження. У жительки Мукачева підтв...
Ціну на газ для населення знизили на умовах ПСО на 14% через карантин і кризи
В Івано-Франківську померла ще одна жінка, у якої підозрювали коронавірус
Новини
В Україні вже випробують перші вітчизняні тест-системи для діагностики коронавіруса, - МОЗ 00:06
23 березня кількість хворих коронавірусом збільшилася на 10 осіб до 83 00:00
У МОЗ спалах коронавіруса в Україні вважають неминучим 23:55
В Україні щодня виробляють півмільйона медичних масок: проте в аптеках їх немає 23:41
Немає необхідності вводити надзвичайний стан, - Шмигаль 23:27
більше новин
Зараження. Фото: Вікіпедія
На тлі пандемії коронавірусу став популярним фільм "Зараження" з Метом Деймоном 18:39
В Італії від COVID-19 за добу померли 793 людини. Дані коронавірусу на 22 березня 08:19 Карта
Ярославський привіз лабораторні ПЛР-тести в Харків 19:31
За добу в МОЗ надійшла 81 підозра на коронавірус: карта розповсюдження 11:57
Щоб доплатити пенсіонерам по 1000 гривень необхідно прийняти закон
Пенсійний фонд розповів, що необхідно зробити для виплати пенсіонерам по 1000 гривень 08:33
більше новин
В Україні офіційно підтверджено 63 випадки коронавірусу 21:32 Інфографіка
Коронавірус. Фото: pixabay.com
В Італії за добу понад 5 тис. нових заражених коронавірусом. Дані на 23 березня 08:44
В Італії від COVID-19 за добу померли 793 людини. Дані коронавірусу на 22 березня 08:19 Карта
Росія дозволила в'їзд на свою територію жителям "ДНР" і "ЛНР" 16:47
Прес-центр ІА "Українські Новини" працює! 14:32
більше новин
Українцям заборонили покидати Україну: заборонені туристичні поїздки за кордон
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok