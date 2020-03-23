Зеленський оголосив, що коронавірус скидає маски з людей

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців про ситуацію з коронавірусом в країні заявив, що вірус - скидає маски з людей, передають Українські Новини.

"У цій ситуації є певний парадокс: всім рекомендовано носити маски, але коронавірус, насправді, скидає маски з людей. Хто готовий допомагати, а хтось, заробляючи на людській біді, підвищуючи ціни і притримуючи маски на складах, намагається продати респіратори за кордон. Всі ці дії отримають не тільки моральну оцінку суспільства, але і юридичну оцінку відповідних правоохоронних органів", - сказав Президент Володимир Зеленський.

Зеленський також закликав політиків у складні для країни часи не займатися політичним "хайпом", що, за його словами, фактично дорівнює мародерству.

"Ви говорите, що влада введе надзвичайний стан, щоб під шумок протягнути якісь непопулярні рішення. Можу сказати тільки одне: не судіть інших по собі, по своєму досвіду, за своїм, якщо їх так можна назвати, життєвим принципам", - сказав він.

Президент підкреслив, що будь-які кроки влади мають єдину мету - зберегти життя та здоров'я українців.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський допускає введення надзвичайного стану в Україні при необхідності.

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець вважає за необхідне введення надзвичайного стану через коронавіруса.

Тим часом, українцям заборонили покидати Україну: заборонені будь-які поїздки за кордон.

16 березня Зеленський розкритикував депутатів за рішення піти на карантин через коронавіруса. 18 березня виявилося, що депутат Верховної Ради підхопив коронавірус.