Серед пандемії коронавірусу 20 тисяч українців по всьому світу намагаються повернутися додому, — МЗС

Ще близько 20 тис. українців очікують повернення в Україну з-за кордону, в той час як Кабінет міністрів заборонив з 12:00 вівторка, 24 березня, залишати Україну з туристичною метою.

Про це журналістам повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передають Українські Новини.

"Станом на зараз повернути вимагають ще близько 20 тис. осіб", — сказав він.

У той же час, за словами міністра, фактичне число тих, хто збирається повернутися, менше.

"Вчора на рейс в одній з європейських столиць було куплено 17 квитків, хоча ціна була більш ніж демократична. 20 тис. зареєструвалися (в системі "Друг") і офіційно виявили бажання повернутися. Але практика показує, що коли приходить час безпосередньо повернення, то ця цифра зменшується. Тому що хтось передумав, а хтось і не планував повертатися, про всяк випадок зареєструвався", — сказав він.

Кулеба зазначив, що абсолютній більшості українців вже допомогли виїхати додому.

"Зараз у нас складна ситуація з найбільш віддаленими точками — це Латинська Америка і Тихоокеанський регіон. Цьому є кілька причин. Перша — логістична віддаленість. Друга — деякі туроператори не зовсім сумлінно виконують свої зобов'язання. Третя, хоч так не можна говорити публічно, — це поведінка окремих наших громадян, які виїхали кудись, і люблять називати країну, але не люблять називати райський острів, на якому вони опинилися, і тепер просять, щоб їх безкоштовно звідти вивезли", — зазначив він.

Кулеба підкреслив, що в такої безпрецедентної ситуації для всього світу всім необхідно проявляти відповідальність — як міністру, так і самим громадянам, і не зловживати допомогою і підтримкою.

Він зазначив, що тим, у кого є можливість залишитися за кордоном — краще залишитися, а тим, у кого її немає, необхідно використовувати будь-яку можливість повернутися, тому що далі ситуація буде погіршуватися і логістика стає ще складніше і дорожче.

Як повідомляли Українські Новини, з 17 березня Україна закрила пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.

Тим часом окружний адміністративний суд міста Києва отримав позов про скасування розпорядження Кабінету Міністрів про тимчасове закриття кордонів до 3 квітня через карантин.